Karely Ruiz arremetió contra Alfredo Adame por burlarse del robo que sufrió en su casa: “Puso que no los merecíamos y que qué bueno. No es justo”.

Delincuentes ingresaron a la casa de Karely Ruiz el pasado 29 de julio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Karely Ruiz explota contra Alfredo Adame por declaraciones sobre el robo

Una página de fans de Alfredo Adame insinuó que Karely Ruiz podría “recuperar” lo que le robaron creado más contenido para adultos.

Alfredo Adame fue etiquetado en la publicación y lo compartió, por lo que Karely Ruiz lamentó que el actor la ataque con un caso tan delicado.

“Este señor Alfredo Adame otra vez sigue atacándonos (…) el señor subió dos post otra vez, atacando a mi esposa, así que no permitan que esta gente haga de las suyas” Karely Ruiz

Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, expresó que Alfredo Adame insistía en burlarse de la modelo y que una ocasión lo golpeó por insultarla durante una presentación de Ring Royale.

El esposo de Karely Ruiz remarcó que era lamentable que personas como Alfredo Adame tuvieran alcance en redes sociales y lo usaran para difundir odio.

Karely Ruiz dice que las rencillas mediáticas con Alfredo Adame no era tan graves como para que él se burlara y alegrara del robo que sufrió.

“El señor tiene como 68 años como para desearle el mal a las personas. Una cosa son las polémicas, pero ahorita es un tema delicado” Karely Ruiz

Así inició la pelea entre Karely Ruiz y Alfredo Adame

La pelea entre Karely Ruiz y Alfredo Adame inició cuando el actor hizo comentarios ofensivos sobre el trabajo de la modelo.

Los comentarios de Alfredo Adame continuaron durante su participación en Ring Royale, proyecto del cual también formaba parte Karely Ruiz.

Jhon Echeverry se molestó con Alfredo Adame por sus constantes agresiones verbales contra su esposa y le dio una bofetada.

Alfredo Adame amenazó con demandar al esposo de Karely Ruiz y continuó insultando a la modelo, al punto que celebró el robo que sufrió.

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

Karely Ruiz y Jhon Echeverry piden que el público deje de darle atención a personas como Alfredo Adame.