Ana María Alvarado reveló que TV Azteca alista una reestructura en sus noticieros y que Manuel López San Martín perfilaría como el posible sucesor de Javier Alatorre.

De acuerdo con la periodista, los ajustes contemplan modificaciones en la barra informativa matutina, con cambios de conductores en distintos horarios para reforzar la programación de noticias.

Hasta ahora, TV Azteca no ha confirmado oficialmente los movimientos mencionados por Ana María Alvarado, aunque la información ya provocó expectativa entre la audiencia y usuarios de redes sociales.

Ana María Alvarado (@anamaalvarado)

Así quedarían los cambios en los noticieros de TV Azteca

Según la información difundida, Romina Ramos y Leo Arriaga asumirían la conducción de Primera Línea, el espacio informativo que inicia a las 5:50 horas.

Posteriormente, Jorge Zarza permanecería al frente de Hechos AM en el bloque de las 7:00 horas, manteniendo su lugar dentro de la programación matutina.

Para el horario de las 8:00 horas, Manuel López San Martín compartiría la conducción con Christian Lara, quien continuaría formando parte del equipo informativo del canal.

La versión que más llamó la atención señala que López San Martín estaría siendo preparado como eventual relevo de Javier Alatorre en Hechos Noche, uno de los noticieros principales.

Javier Alatorre saldría de TV Azteca (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Aunque estos cambios todavía no han sido oficializados, las versiones difundidas por Ana María Alvarado han generado diversas reacciones entre televidentes que siguen diariamente los espacios informativos.

Mientras TV Azteca no emita un comunicado oficial, la información compartida por Ana María Alvarado permanece como una versión que mantiene atentos a seguidores de sus noticieros.