Karey Ruiz se encuentra sumamente molesta con la prensa y los medios de comunicación debido a que cometieron algunos errores al informar sobre el robo a su casa.

Vía redes sociales, Karely Ruiz, de 25 años, denunció públicamente la situación que asegura la pone en riesgo.

“Hoy quiero alzar la voz porque lo que hizo la prensa es muy grave. Filtró información sobre mí, incluyendo datos de mi casa y detalles que jamás debieron hacerse públicos y menos después de lo que sucedió. No sé con qué intención lo hicieron, pero la seguridad de mi familia y de las personas que viven conmigo se puso más en riesgo” Karely Ruiz

La influencer recuerda que exponer datos personales puede tener consecuencias serias; sin embargo, no específica si tomará acciones legales debido a que no se siente segura en su propia casa.

“Después de lo ocurrido ya ni en mi propia casa me siento segura, nadie debería pasar por esto solo por el simple hecho de ser figura pública” Karely Ruiz

Karely Ruiz explota contra la prensa (Karely Ruiz / Facebook)

Karely Ruiz niega haber inventado robo por fama

La madrugada del miércoles 29 de julio de 2026, siete hombres armados irrumpieron en la casa de Karely Ruiz, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Primeros reportes indicaban que se trató de un intento de secuestro, información que resultó ser falsa.

La propia informó que entraron a robar a su domicilio por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya inició una investigación.

Seguidores externaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo a la Karely Ruiz, quien de pronto comenzó a recibir ataques de personas que la acusaron de fabricar el robo para ganar fama.

Ante esto, la exparticipante de Supernova Strikers: Génesis dijo no haber inventado el robo para aumentar su popularidad.

“Gracias a Dios todo está bien. Me asusté muchísimo mi gente. Yo jamás inventaría algo así por fama o números” Karely Ruiz