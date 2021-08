Britney Spears posa en topless para responder a críticas: “Nací en este mundo desnuda”

Britney Spears se encuentra en medio de una batalla legal para recuperar el control de su vida. Aunque su padre Jamie Spears renunció a su tutela, el proceso continúa.

En su publicación Britney Spears aparece con un bikini blanco, botas largas rojas y utiliza sus manos para tapar sus pechos.

Britney Spears comenzó explicando que sus fotografías no se debían a un amento de busto ni mucho menos a que se encontraba embarazada.

“No chicos, no me he operado las tetas en tan solo una semana, ni estoy embarazada. ¡Tengo tetas en estas fotos porque me he hinchado a comer!”

