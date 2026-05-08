Vadhir Derbez niega haber abusado sexualmente de una modelo durante el rodaje de su video musical y asegura que es víctima de extorsión.

La denuncia contra Vadhir Derbez se realizó el pasado 2 de abril por violación con violencia física o moral y la presunta víctima es una mujer estadounidense de 19 años de edad.

El actor menciona que ha recibido mensajes de extorsión donde le exigen más de 5 millones de pesos para detener la denuncia.

Vadhir Derbez denunciará por extorsión y sus abogados adelantaron que buscarán asparlo para evitar que sea detenido.

Vadhir Derbez niega presunto abuso sexual a una modelo

La carpeta de investigación contra Vadhir Derbez cuenta con 333 páginas y hasta el momento no hay una orden de aprehensión en su contra.

Vadhir Derbez niega que haya abusado sexualmente de la mujer que lo denuncia y menciona que hay pruebas que sustentan su inocencia.

“Si estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo estar pasando por esto” Vadhir Derbez

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

Enrique González Casanova y Damián Martínez son los abogados de Vadhir Derbez, quienes aseguran que hay videos que evidencian la ubicación del actor durante la grabación del video y la hora del supuesto abuso.

“Vadhir nunca sale del set, afortunadamente para nosotros hay más de 50 personas que lo pueden constatar, los hechos son totalmente falsos” Abogados de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez revela que ha recibido mensajes de texto y redes sociales donde le exigen 5 millones 191 mil pesos para parar la denuncia en su contra.

Vadhir Derbez iniciará denuncia por extorsión tras ser señalado de abuso

Los abogados de Vadhir Derbez aseguran que la presunta víctima pertenece a una agencia de modelos controlada por colombianos y que tienen nexos con el crimen organizado.

Aseguran que esta agencia ya había extorsionado a dos empresarios y aseguran que Vadhir Derbez es víctima de extorsión y fraude procesal, ya que sospechan que hay autoridades involucradas en el caso.

Vadhir Derbez denunciará por extorsión y sus abogados no han tenido acceso a la carpeta de investigación, pero buscarán ampararlo ante una posible orden de aprehensión.