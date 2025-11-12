Julio Preciado -de 58 años de edad- ya dio su versión del altercado que tuvo con personal de Volaris en el Aeropuerto de Tijuana.

“El vuelo ya estaba programado a las 10:00 de la mañana (…) ya nos tenían formados a todos para salir a las 10:50 de la mañana, pero el primer vuelo de las 6:00 de la mañana empezó a presionar a la aerolínea” Julio Preciado

El 10 de noviembre de 2025 se hizo viral un video donde Julio Preciado peleaba con empleados de Volaris, luego de que su vuelo se retrasara.

Julio Preciado explica por qué se peleó con el personal de Volaris

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- compartió un audio donde Julio Preciado daba su versión de lo ocurrido en el Aeropuerto de Tijuana en Baja California.

Julio Preciado explica que su vuelo salía a Mazatlán a las 10:00 de la mañana, pero los de la aerolínea apenas estaban llamando a los pasajeros del vuelo de las 6:00 de la mañana.

“Yo soy el famoso obviamente y a ellos nadie los grabó y nada. Nunca se paró la Guardia Nacional, nunca se paró ningún gerente de la aerolínea, nadie” Julio Preciado

El cantante narra que los pasajeros comenzaron a reclamar a los de la aerolínea por el retraso, pero solo grabaron su reclamo porque es famoso.

Julio Preciado cuenta que cambiaron a los pasajeros de su vuelo a otra sala y sabía que eso significaba que saldrían más tarde del lugar.

“Yo me acerqué (con el personal de Volaris) y les dije que ¿Qué onda? Que nos explicaran a qué horas vamos a salir, la verdad teníamos desde las 5 de la mañana esperando un vuelo y que no teníamos horario de vuelo” Julio Preciado

Julio Preciado, cantante. (Agencia México)

Julio Preciado no se arrepiente de sus reclamos al personal de Volaris

A pesar de que ha sido duramente criticado por su reacción con el personal de Volaris, Julio Preciado no se arrepiente de haber alzado la voz.

Julio Preciado mencionó que no era el único molesto con Volaris en la sala y tampoco fue el único que arremetió contra el personal de la aerolínea.

“Era la verdad, hablaba por todos los pasajeros que estábamos ahí y pasó” Julio Preciado

Al final, la aerolínea le ofreció un lugar en el vuelo y lo llevaron en silla de ruedas para abordar.

“Fui el último pasajero que subieron, cuando subo al avión todo el mundo me aplaudió” Julio Preciado

Julio Preciado asegura que tras manifestar su molestia con Volaris, los pasajeros del avión le aplaudieron.

El cantante dice que los pasajeros que tomarían su vuelo a las 10:00 de la mañana, terminaron llegando a Mazatlán a las 10:00 de la noche.

Julio Preciado mencionó que reaccionó como cualquier ser humano, pues estaban cansados de esperar: “El artista valió madre”.