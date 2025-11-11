Julio Preciado -58 años de edad- pelea con personal de Volaris en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, tras problemas con su vuelo con destino a Mazatlán.

En el video se ve a Julio Preciado sumamente molesto, ya que los empleados de la aerolínea no pudieron darle solución.

Julio Preciado enfurece con persona de Volaris en Tijuana

Testigos del altercado captaron a Julio Preciado discutiendo con el personal de Volaris, luego de que no respetaran el horario de su vuelo a Mazatlán.

“Tú elije, de una vez. A quien tengas que llamar me vale madres. Tienes que llamar a gente que me dé soluciones”, dijo Julio Preciado a los empleados de Volaris.

El cantante Julio Preciado tuvo una discusión con personal de la línea aérea Volaris en el Aeropuerto en Tijuana, al parecer no le respetaron el horario de salida con destino a Mazatlán. #Tijuana #Mazatlán #JulioPreciado #Molesto #Enojado pic.twitter.com/AAhz1MEEXz — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) November 10, 2025

Julio Preciado se notaba molesto y reprochó al personal de Volaris que no dieran soluciones: “Háblale a tu chinga... madre si quieres, pero háblale ya”.

Minutos después, Julio Preciado salió de la sala del aeropuerto en una silla de ruedas y escoltado por personal del lugar.

Las personas que presenciaron la situación reclamaron que Julio Preciado saliera de la sala.

Julio Preciado logró abordar otro vuelo a Mazatlán, pero lo enviaron a un asiento al final del avión, lo que también le causó molestia.

Julio Preciado (@juliopreciado_oficial / Instagram)

Esto ha dicho Julio Preciado sobre su pelea con empleados de Volaris

Volaris no se ha pronunciado por la pelea entre su personal y Julio Preciado tampoco ha hablado del tema.

Julio Preciado se presentó el pasado fin de semana en Los Ángeles con Luis Ángel ‘El Falco’, por lo que su siguiente destino era su casa en Sinaloa.

Las opiniones en redes sociales sobre la actitud de Julio Preciado con el personal de Volaris han dividido opiniones.

Algunos celebran que Julio Preciado haya expresado su molestia, pues frecuentemente las aerolíneas no cumplen con los horarios.

Pero otros acusan a Julio Preciado de soberbio y le aconsejaban tomar un vuelo privado para la próxima.