Volaris se comunicó con Julio Preciado para disculparse tras incidente en el aeropuerto de Tijuana y prometió investigar lo sucedido.

A través de un video se mostró a Julio Preciado discutiendo con personal de la aerolínea tras el retraso de su vuelo a Mazatlán, Sinaloa.

Así fue la disculpa de Volaris a Julio Preciado tras incidente en el aeropuerto de Tijuana

Fue el programa Venga la Alegría el que difundió una llamada de Volaris en el que le ofrecen una disculpa a Julio Preciado tras el incidente que se vivió en el aeropuerto de Tijuana.

Una ejecutiva de la aerolínea contactó directamente a Julio Preciado para lamentar lo que sucedió y aseguró que entiende la reacción del cantante.

Julio Preciado se defiende tras video en el que aparece peleándose con trabajadores de una aerolínea.



Con un tono reconciliador, la representante de Volaris intentó calmar la situación y expresó que la aerolínea investigará lo sucedido.

“Me apena mucho y le ofrezco una disculpa a nombre de la aerolínea por toda esa situación que se presentó. Y al final, entiendo la frustración, no solamente de usted, sino de todos nuestros clientes por esta situación” Representante de Volaris

Un tranquilo Julio Preciado expreso que su molestia en ese momento no solo era por él, sino por toda la gente que se había visto afectada por el retraso.

“Yo no estaba hablando, Alejandra, únicamente por mí. Había muchísima gente que estaba ahí, señoras con niños, con familia. Entonces, pasaron muchas cosas ahí. Muchas cosas que no tenían por qué pasar” Julio Preciado

Julio Preciado destacó que el problema se generó porque todos acudieron muy temprano a su vuelo y solo les señalaron que tendrían que esperar hasta la tarde para poder tomar el avión.

Y es que en un primer momento se encontraba programado el vuelo para las 6:00 de la mañana, pero fue reprogramado primero a las 10:00 a.m. y luego a las 4:00 p.m.

Sin embargo, el personal se negó a dar más detalles pese a que las personas necesitaban llegar a tiempo al destino.

Tras escuchar a Julio Preciado, Volaris se comprometió a revisar lo que sucedió y poder mejorar los procesos para evitar que esta situación se repita.

“Antes que nada, le agradezco el tiempo que me está brindando para compartirme toda esta información. Yo me voy a encargar. De hecho, ya quería compartirle que yo ya estaba en comunicación con el jefe de la estación para revisar justamente qué fue lo que pasó y apoyarles también a ellos con esa retroalimentación sobre la experiencia que vivieron nuestros clientes” Representante de Volaris

Julio Preciado tomó con buenos ojos la disculpa de Volaris, pues aseguró que su intención nunca fue crear conflicto, sino exigir respeto y atención para todos los pasajeros.

Julio Preciado, cantante. (Agencia México)

Julio Preciado ya se había disculpado por su accionar en el incidente en el aeropuerto de Tijuana

Antes de la disculpa de Volaris, Julio Preciado ya había hecho lo mismo a través de sus redes sociales.

Julio Preciado explicó que su intención no fue agredir al joven empleado con quien discutió y a quien incluso ofreció disculpas.

Sin embargo, cuestionó que la aerolínea no envió a ningún supervisor o a un representante de mayor rango para resolver el problema.

En el video se puede ver a un Julio Preciado insultando a empleados de Volaris, por el retraso de su vuelo.

Al cantante se le observa visiblemente alterado, levantando la voz y golpeando el mostrador.

Julio Preciado reclamó la falta de información y atención a los pasajeros, por lo que pedía hablar con un supervisor que les pudiera dar más detalles.