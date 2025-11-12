Aeropuerto de Tijuana aclara que no hay trato especial a artistas tras el reclamo de Julio Preciado con una aerolínea.

“Nuestro personal de seguridad se acerca a la persona que está disruptiva y posteriormente la guardia Nacional también nos ayuda con este tipo de pasajeros para que se tranquilicen” Carlos Salgado, director del Aeropuerto Internacional de Tijuana

Carlos Salgado, director del Aeropuerto Internacional de Tijuana, aclara que el lugar tiene un estricto protocolo, el cual se sigue con todos los pasajeros.

Aeropuerto de Tijuana niega trato especial a los artistas

Julio Preciado arremetió contra el personal de Volaris tras un atraso en su vuelo y el director del Aeropuerto Internacional de Tijuana ya se pronunció por el caso.

Durante un encuentro con medios, Carlos Salgado explicó que cada aerolínea debe cumplir un protocolo, el cual no van a romper con pasajeros que sean famosos.

Julio Preciado (Instagram/@juliopreciado_oficial)

Por lo que, los empleados de las aerolíneas no pueden brindar información no confirmadas sobre el horario de vuelos.

Recordemos que Julio Preciado se molestó, ya que el personal de Volaris no le reveló la hora exacta en que saldría su vuelo a Mazatlán.

El director del Aeropuerto Internacional de Tijuana menciona que que si un pasajero muestra una actitud agresiva, el personal de seguridad está autorizada para intervenir.

“Al final de cuentas es por seguridad de los pasajeros” Carlos Salgado

Los retrasos en los vuelos del Aeropuerto Internacional de Tijuana están relacionados con el clima, ya que se han registrado densos bancos de neblina.

Según información de ‘Siempre en la noticia’, más de 7 mil pasajeros se han visto afectados por los retrasos relacionados con el clima.

Aeropuerto Internacional de Tijuana (Instagram/@aeropuertosgap)

Clima provoca que se cancelen vuelos en Tijuana

El Aeropuerto internacional de Tijuana anunció retrasos y cancelación de vuelos desde el pasado 9 de noviembre.

Debido a las condiciones climatológicas, se ha reducido la visibilidad de la zona, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar o posponer vuelos.

Más de 69 vuelos se han visto afectados por la neblina en Tijuana y 32 vuelos fueron cancelados.

Carlos Salgado explicó que estas medidas se han aplicado para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Hasta el 11 de noviembre se sigue registrando niebla en el aérea del aeropuerto, por lo que se registra la suspensión de operaciones para evitar incidentes.