Julio Preciado, cantautor mexicano encendió las alarmas tras ser hospitalizado de emergencia por exceso de trabajo.

A través de Instagram, Julio Preciado compartió un mensaje explicando que permanecerá bajo observación médica.

¿Quién Julio Preciado?

Julio Preciado es un reconocido cantautor mexicano, especialmente por su trayectoria en la música de banda sinaloense.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Julio Preciado alcanzó la fama como vocalista de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Julio Preciado, cantante. (Agencia México)

Posteriormente continuó su carrera como solista, liderando su propia banda, Perla del Pacífico.

Julio Preciado ha recorrido los principales escenarios de la República Mexicana con llenos totales consolidando su lugar en la industria musical.

La carrera de Julio Preciado destaca por colaborar con diversos artistas como Juan Gabriel y La Original Banda El Limón

¿Qué edad tiene Julio Preciado?

Julio Preciado nació un 1 de diciembre de 1966, y en la actualidad tiene 58 años de edad.

Julio Preciado, cantante. (@juliopreciado_)

¿Quién es la esposa de Julio Preciado?

Julio Preciado se encuentra casado con Lorena Ríos.

¿Qué signo zodiacal es Julio Preciado?

Julio Preciado pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Julio Preciado?

Julio Preciado tiene 4 hijos, fruto de su matrimonio con Lorena Ríos.

¿Qué estudió Julio Preciado?

Julio Preciado estudió la carrera de comunicaciones, pero la abandonó para dedicarse por completo a la música.

Julio Preciado (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Julio Preciado?

Julio Preciado es considerado una de las voces más representativas del regional mexicano.

Además de cantar, Julio Preciado ha actuado en telenovelas y ha participado en los reality show Cantando por un sueño y Los reyes de la canción.

El cantante se encuentra hospitalizado (Iván Stephens / Cuartoscuro)

Julio Preciado fue dado de alta tras ser hospitalizado por exceso de trabajo

Julio Preciado fue dado de alta tras ser hospitalizado de emergencia por exceso de trabajo.

A través de Instagram, Julio Preciado informo a sus fans que ya se encuentra en casa tras ser internado por una leve neumonía.

“Ya estoy en casa, gracias a Dios. Me encuentro muy bien y listo para seguir haciendo música para todos ustedes” Julio Preciado

Julio Preciado expresó que seguirá las recomendaciones de los doctores para cuidar de su salud desde casa.

Además, Julio Preciado confirmó su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

Julio Preciado fue hospitalizado por exceso de trabajo

Julio Preciado se convirtió en tendencia al dar a conocer que se encuentra hospitalizado por exceso de trabajo.

En Instagram, Julio Preciado informó que estaba hospitalizado luego de presentar complicaciones respiratorias que derivaron en una neumonía.

“Estoy recibiendo atención medica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo” Julio Preciado

Julio Preciado agradeció la atención recibida en el Hospital Alhma Medical Center.

Así como las muestras de cariño del público, quienes han estado enviándole mensajes de apoyo y cariño.

Julio Preciado también detallo que estará en observación médica, esto por recomendación de sus doctores.

“Quiero agradecer de corazón a los doctores, Ramón Avielz y Paul Vázquez del Hospital Alhma, quienes como siempre me han brindado una atención extraordinaria y todo su apoyo. A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento” Julio Preciado