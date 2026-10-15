La Fiscalía española respalda la apertura de una investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales y explotación laboral.

La causa se originó a partir de las denuncias de dos exempleadas sobre hechos ocurridos en 2021 en sus propiedades del Caribe.

Aunque el caso contra Julio Iglesias se había archivado inicialmente por cuestiones de jurisdicción territorial, la organización Women’s Link Worldwide presentó nuevos argumentos legales para demostrar la competencia de los tribunales de España.

Fiscalía avala investigar a Julio Iglesias por denuncia de dos exempleadas por abuso sexual

La Fiscalía de España cambió de criterio y avaló que la Audiencia Nacional tenga competencia para investigar a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y abusos laborales.

Julio Iglesias (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

El cambio de postura de la Fiscalía española responde a una reevaluación de la competencia judicial respecto a la denuncia penal presentada contra el cantante Julio Iglesias.

En enero, el Ministerio Público archivó una primera denuncia planteada por dos exempleadas (una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta).

En ese momento, se consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción porque los presuntos hechos ocurrieron en el extranjero (en Bahamas y República Dominicana durante 2021) y ni las denunciantes ni el artista residían en España.

Sin embargo, en septiembre, las demandantes —representadas por la ONG Women’s Link Worldwide— interpusieron una nueva querella directa ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Tras analizar el escrito, el fiscal Vicente González Mota envió un informe al juez instructor Antonio Piña concluyendo que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar el caso.

La acusación respaldó su petición en la legislación española (artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), la cual permite perseguir delitos graves cometidos en el extranjero si son ejecutados por ciudadanos españoles y constituyen delito tanto en España como en el lugar de los hechos.

Al tratarse de un ciudadano de nacionalidad española y señalarse graves vulneraciones de derechos humanos, la Fiscalía determinó que la justicia española puede intervenir.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

Los testimonios presentados ante el tribunal atribuyen a Julio Iglesias:

Agresiones y acoso sexual continuado en sus residencias caribeñas. Trata de personas con fines de imposición de trabajo forzado y condiciones abusivas, que incluían jornadas de hasta 16 horas diarias sin contrato ni días de descanso. Controles restrictivos, como la retención en los inmuebles y la revisión de sus teléfonos móviles.

Julio Iglesias ha tildado las acusaciones de “absolutamente falsas”, sosteniendo que jamás ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

El aval de la Fiscalía no significa que se haya abierto formalmente un juicio ni que exista un fallo sobre la responsabilidad del artista.

La decisión final sobre si se abren diligencias judiciales previas y se inicia la investigación penal corresponde al juez Antonio Piña.