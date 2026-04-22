Dua Lipa y Callum Turner se podrían casar en Palermo, Italia, en septiembre y la celebración durará 3 días con invitados de la élite mundial.

El diario Il Giornale di Sicilia asegura que la ciudad de Palermo en Sicilia, se está preparando para un evento de lujo y se trataría de la boda de Dua Lipa y Callum Turner, con quien lleva cuatro años de relación.

El enlace de la cantante y Callum Turber se podría realizar entre el 5 y 7 de septiembre.

Dua Lipa y Callum Turner se casarían en Palermo en septiembre

El medio italiano asegura que Palermo ya inició los preparativos para la boda de Dua Lipa e incluso se hicieron reservaciones se suites de lujo en Villa Igiea, un ostentoso hotel de la zona.

Dua Lipa y Callum Turner se comprometieron en 2025 y aparentemente, la pareja quedó prendada de Palermo tras sus vacaciones de verano en 2025.

Dua Lipa y Callum Turner, vistos cenando en Máximo Bistrot de la Roma (Especial )

La pareja habría decidido que este lugar sería el escenario perfecto para su unión y Dua Lipa estaría supervisando los preparativos de su boda personalmente.

La cantante acudió a locaciones históricas y buscó posibles excursiones en barco para hacer de su boda un evento inolvidable, el cual duraría 3 días.

Dua Lipa y Callum Turner no han confirmado que su boda se celebre en septiembre de 2006 y que Palermo sea la sede de su unión, por lo que sigue siendo un rumor.

Dua Lipa y Callum Turner se comprometieron en 2025

La relación de Dua Lipa y Callum Turner ha sido discreta, pero en junio de 2025 la cantante reveló a Vogueque se había comprometido tras cuatro años de relación.

El anillo de Dua Lipa es de oro amarillo con un diamante de dos quilates y fue diseñado por Callum Turner.

Los fans de Dua Lipa sospecharon de su compromiso desde diciembre de 2024, cuando la cantante compartió una serie de fotos donde se le venia usando el anillo.

Dua Lipa y Callum Turner han mantenido una relación alejada de los escándalos y no se han reportado rupturas de que iniciaron su noviazgo en 2024.