Por segunda semana consecutiva, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha es la película número 1 en la taquilla mundial, con La Nueva Focker en un muy lejano segundo lugar.

Mientras que Hechizo de Disney se perfila para ser otro gran fracaso dentro del estudio, el cual no encuentra la fórmula para mantener un rendimiento estable en sus películas animadas que no sean de Pixar.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha sigue arrasando en taquilla

Con un segundo gran fin de semana, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha se mantiene liderando la taquilla con 419 mdd (8.2 mil mdp) en todo el mundo.

Gracias al gran impulso que lleva en la taquilla, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha avanzan seguro a cumplir su meta de 450 mdd (8.8 mil mdp) que necesita para entregar ganancias a Lionsgate, la productora.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Lionsgate)

Además, tiene el camino libre durante un par de semanas más, antes de que llegue la avalancha de Avengers: Doomsday y Dune 3; sin olvidar Jumanji: Open World, que también apunta a tener buenos números.

Ahora bien, esta taquilla no asegura una nueva entrega, pues el estudio mencionó que a diferencia de otras franquicias, ellos no harán spin offs de la saga hasta que haya algún otro libro que adaptar.

Las Nueva Focker no puede en taquilla con Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

La Nueva Focker fue el estreno fuerte de la semana con 60 mdd (1.17 mil mdp), muy lejos de la taquilla de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Si bien podría ser una buena taquilla para una comedia familiar, La Nueva Focker está en problemas debido a que su presupuesto es de 90 mdd (1.7 mil mdd), por lo que necesita alrededor de 300 mdd (5.8 mil mdp) para ser un éxito.

Aunque no tiene competencia como tal, la llegada de los mencionados blockbusters de fin de año la terminarán de enterrar en las próximas semanas.

Lo único que le ayuda es que se convierta en la opción familiar de la temporada navideña, lo cual le daría un impulso para —por lo menos— llegar al punto de equilibrio donde no gane ni pierda dinero.

La Nueva Focker (Paramount)

Hechizo es aplastada en taquilla por Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

El fracaso de la semana se lo lleva Hechizo de Disney, pues la película animada apenas hizo 57 mdd (1.11 mil mdp) en todo el mundo, lo cual no le dio oportunidad en taquilla ante Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Hechizo tiene un problema mucho mayor, ya que el presupuesto fue de 200 mdd (3.9 mil mdp), necesitando 600 mdd (11.7 mil mdp) para entregar ganancias, algo que claramente no va a hacer.

De hecho, se espera que la película ni siquiera alcance los 100 mdd (1.9 mil mdp) en todo el mundo, dado que no está llamando la atención en ningún territorio.

Habrá que ver si este nuevo fracaso de una película animada de Disney hace que el estudio se replantee su estrategia con estas obras para el futuro inmediato.