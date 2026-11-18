Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió a trámite una querella presentada por dos exempleadas en contra de Julio Iglesias, dando inicio formal a una investigación por presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante.

Las denunciantes aportaron elementos gráficos, como fotografías de lesiones físicas y marcas compatibles con agresiones, para respaldar sus acusaciones ante el tribunal español.

Por su parte, Julio Iglesias ha negado categóricamente los señalamientos en su contra, calificándolos de manera distinta mientras prepara su defensa legal.

Las autoridades judiciales han citado a declarar a las presuntas víctimas a principios de febrero para profundizar en el proceso penal y determinar responsabilidades.

Julio Iglesias, acusado de acoso y agresión sexual (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Abren investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante

Un juez de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias tras admitir a trámite una querella presentada por dos de sus exempleadas.

El magistrado instructor Antonio Piña acordó investigar presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en las residencias privadas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Las dos mujeres, que trabajaron en sus propiedades como personal de servicio doméstico y fisioterapeuta, señalan haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales, agresión física, tocamientos forzados, aislamiento, revisión continua de sus teléfonos móviles y jornadas laborales de hasta 16 horas diarias sin contrato ni descansos.

El auto judicial señala que el testimonio de las denunciantes constituye un principio de prueba suficiente para iniciar el proceso penal.

Entre las pruebas aportadas consta una fotografía que muestra un hematoma en un brazo de una trabajadora (compatible con haber sido sujetada con fuerza) y marcas en un muslo (compatibles con mordeduras humanas), las cuales se atribuyen a actos de contenido sexual a los que presuntamente fue obligada a someterse.

La acción judicial proviene de una investigación de tres años realizada por elDiario.es y Univisión, que incluyó entrevistas a 15 exempleadas y el contraste de testimonios con registros de llamadas, visados, conversaciones de WhatsApp e informes médicos.

Julio Iglesias (Agencia México)

¿Cuáles son los próximos pasos legales en el caso de Julio Iglesias?

Pese a que la Fiscalía de España archivó una primera denuncia en enero por considerar que carecía de jurisdicción al haber ocurrido en el extranjero, el juzgado aceptó la querella directa fundamentándose en la nacionalidad española del cantante (principio de personalidad activa).

El juez rechazó investigar los supuestos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, al concluir que no existió engaño ni situación de vulnerabilidad extrema, y dado que Bahamas y República Dominicana carecen de un tipo penal equiparable.

La indagación por lesiones y trato degradante se acotó a hechos posteriores al 5 de octubre de 2021 (salvo aquellos ligados a un delito sexual no prescrito).

Asimismo, se denegaron la orden de alejamiento y la condición de testigos protegidos por falta de prueba de peligro concreto.

Las dos querellantes fueron citadas a declarar de manera presencial en el juzgado el próximo 3 de febrero. Por el momento, la resolución no ha ordenado la citación de Julio Iglesias.