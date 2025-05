Valeria Marín -de 34 años de edad- apoya a su esposo Julián Gil y asegura que dijo puras verdades sobre Marjorie de Sousa en Secretos de Parejas.

Julián Gil -de 54 años de edad- no perdió la oportunidad de hablar mal de Marjorie de Sousa y la acusó hasta de ‘rompe hogares’.

Julián Gil no se arrepiente de haber hablado de Marjorie de Sousa en Secretos de Parejas y Valeria Marín lo respalda.

Valeria Marín dice que ella incitó a Julián Gil para que hablara con Marjorie de Sousa -de 45 años de edad- para que hicieran la pases y pudiera ver a su hijo.

Pero, la conductora menciona que Marjorie de Sousa no accedió.

A Poncho de Nigris no se le hizo andar con Angélica Vale por su mamá; Angélica María ya dio su versión tras el chisme de Secretos de Parejas

Además, Valeria Marín asegura que Julián Gil habla de la actriz porque le preguntan.

“Julián habla porque todos los medios de comunicación lo cuestionan, él no tiene nada que esconder, por eso habla, de la otra parte no se habla, porque no tiene nada que decir”

Valeria Marín