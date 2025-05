Julián Gil -de 54 años de edad- abrió su corazón y soltó una bomba sobre su pasada relación con Marjorie de Sousa.

Según dijo, en la primera etapa de su noviazgo hubo una pelea a golpes en la que Julián Gil terminó con la camiseta destrozada y desalojado de su casa.

Julián Gil hizo grandes revelaciones en Secretos de Parejas al recordar su primer noviazgo con Marjorie de Sousa, de 45 años de edad.

Aunque inició con una amistad en 2011, el actor dijo que al final no se “sentía cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad”.

Julián Gil confirmó sus dudas al momento de la ruptura, pues todo acabó a golpes y con camisas desgarradas.

Sin mencionar directamente el nombre de Marjorie de Sousa , el actor detalló:

“Ella me pegó (...) me agarró, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta, sí”.

Julián Gil, sobre su primera ruptura con Marjorie de Sousa