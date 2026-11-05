Contrario a Jesse, Joy Huerta sigue sumando éxitos en su carrera. La vocalista de Jesse & Joy logró sold out en su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Joy agradeció a sus seguidores el apoyo incondicional y cariño que le han demostrado, así como dijo sentirse muy feliz debido a que le informaron que los boletos para el show del próximo 6 de diciembre, ya están agotados.

“Hola familia, quería pasar personalmente para agradecerles porque verdaderamente ha sido tan hermoso sentir todo su amor, tan hermoso sentir todo su apoyo. Me anunciaron hace poquitito que la fecha del 6 de diciembre, ¿Con quién se queda el reno?, está sold out y les juro no saben lo bonito que siento. Mi corazón se los tenía que agradecer” Joy Huerta

¿Con quién se queda el reno? de Jesse y Joy logra sold out (@joy / Instagram)

Emocionada y conmovida por el apoyo a su nueva faceta musical, reveló que habrá más conciertos en México y Estados Unidos. Próximamente, se darán a conocer todos los detalles de la gira.

Al momento, están confirmadas 7 conciertos de Jesse & Joy, sin Jesse Huerta, en México para el 2027:

13 de febrero. Toluca 14 de febrero. CDMX 18 de febrero. Tuxtla 20 de febrero. Querétaro 25 de febrero. Los Mochis 27 de febrero. Puebla 12 de marzo. Veracruz

“El amor de México”, gira de Joy recorrerá México y Estados Unidos (@joyhuerta / Instagram)

En febrero del próximo año, Joy Huerta, de 40 años, iniciará su proyecto “El Amor de México”, mismo que llegará a Estados Unidos.

“#ElAmorDeMexico arranca en febrero 2027 y nos vamos a gozar cómo se debe!!! Mañana ya salen a la venta todas las nuevas fechas anunciadas de Estados Unidos”, escribió en la red social.

Le llueven críticas a Jesse Huerta

Mientras que Joy Huerta se mantiene en la cima de la fama, la carrera de Jesse Huerta parece ir en picada tras su salida de Jesse & Joy.

Fans de la agrupación no perdonan que Jesse Huerta, de 43 años, haya pausado su participación en Jesse & Joy para iniciar una carrera en solitario, cuyo concepto no ha gustado.

Tras el lanzamiento de Interestelar, el primer sencillo de Jesse and the supernovas, las críticas contra el música no han parado.

Recientemente, Jesse se presentó en Los 40, estación radiofónica donde interpretó ‘Interestelar’, actuación que fue severamente criticada por los escuchas.

“Voy a desaprovechar la oportunidad de escucharte”, “Que padre que ya salió su proyecto! Voy a escucharme a Joy, gracias” “Pintar ,no te gusta?“, “Que bonito canta.........Joy”,

“Ahora entiendo porque no era el vocalista, mejor sigue componiendo”, “En su mente suena épico”, “Su ego le jugó una muy mala pasada”, “¿Le dicen ustedes o le digo yo?”, expresaron en la cuenta de Instagram de Los 40.