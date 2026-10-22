Joy Huerta confirmó que continuará con el proyecto musical Jesse & Joy, pese a la pausa anunciada por su hermano Jesse Huerta; de acuerdo con el anuncio de la cantante, ella encabezará los próximos conciertos de la agrupación, que conservará su nombre y el repertorio que ha marcado más de dos décadas de trayectoria.

“Jesse & Joy nunca fuimos solamente dos personas sobre el escenario: Jesse & Joy es las canciones; Jesse & Joy son las historias que ustedes hacen suyas; Jesse & Joy es más de 20 años encontrándonos país tras país, noche tras noche. Ustedes y yo somos Jesse & Joy.” Joy Huerta

A través de sus redes sociales, Joy Huerta reveló nuevas fechas para 2027 en México, con presentaciones en Toluca, Querétaro, Puebla y Veracruz en donde conservará el nombre de Jesse & Joy.

El anuncio llega después de que Joy expresara su intención de honrar la historia del dúo y mantener viva la conexión con sus seguidores aún sin la presencia de su hermano: Jesse Huerta.

Joy Huerta continúa sin su hermano Jesse & Joy

La decisión de Joy Huerta ocurre después de que Jesse anunciara una pausa para dedicar tiempo a su familia y enfocarse en su bienestar personal, además el músico también prepara una nueva etapa con su proyecto Jesse and The Supernovas.

Pese a la ausencia de su hermano, Joy Huerta ha defendido la continuidad de la agrupación Jesse & Joy y reconocido que enfrenta esta etapa con incertidumbre. La intérprete aseguró que respetará la decisión de Jesse, a quien ha expresado su amor y apoyo, mientras mantiene los compromisos musicales previstos.

“Quizá eso sea pertenecer, soltar historias que por más que duelan, ahí mismo es donde comienzan unas nuevas. De descubrir que nuestra historia nunca es solamente nuestra: que también está hecha de quienes nos acompañan, de quienes nos abren un espacio, de quienes nos hacen sentir en casa; incluso estando lejos de ella.” Joy Huerta

Joy Huerta confirma conciertos de Jesse & Joy sin la presencia ni participación de Jesse Huerta (@jesseyjoy / Instagram )

¿Cuándo serán los conciertos de Joy Huerta sin Jesse en 2027?

Las primeras fechas anunciadas para la gira de Jesse & Joy sin Jesse son:

12 de febrero de 2027: Teatro Morelos, Toluca

14 de febrero de 2027: Auditorio Nacional, CDMX

18 de febrero de 2027: Tuxtla, Chiapas

20 de febrero de 2027: Auditorio Josefa, Querétaro

25 de febrero de 2027: Los Mochis, Sinaloa

27 de febrero de 2027: Auditorio Metropolitano, Puebla

12 de marzo de 2027: Auditorio Benito Juárez, Veracruz

Jesse & Joy adelantó que habrá más fechas, por lo que la agenda podría ampliarse, por lo que así, Joy Huerta buscará mantener vivas las canciones que comparte con el público, mientras los hermanos exploran caminos profesionales distintos.