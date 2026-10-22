Tras el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, celebrado el 21 de octubre de 2026, Jesse Huerta se pronunció sobre su separación profesional del dúo que co-fundó junto a Joy Huerta.

Dueto que, asegura, Joy Huerta mantendrá sin mucho esfuerzo y es que no pone en duda su talento, pero sobre todo su capacidad.

“Siento una gran felicidad por mi hermana porque sé que es una de las personas, de los seres más talentosos que conozco y sé que ella puede conmigo, puede sin mí” Jesse Huerta

Así como recordó que su nombre seguirá vinculado al legado de Jesse & Joy, cuya historia no se verá afectada por el hecho de que tome un camino diferente.

“Mi hermanita siempre será Joy de Jesse y Joy, al igual que yo siempre seré Jesse de Jesse y Joy. Todo lo maravilloso que hemos construido, nada lo cambiará, nunca dejarán de ser parte de nosotros estas canciones ni de todos ustedes” Jesse Huerta

Jesse y Joy (Jesse y Joy / Facebook)

Vínculo entre Joy y Jesse Huerta, se mantiene intacto

Jesse Huerta -de 43 años-, una vez más, aclaró que Joy Huerta -de 40 años- estaba al tanto de sus planes musicales por lo que Jesse and the Supernovas, no fue una sorpresa para la cantante aún cuando ésta se dijo sorprendida por el anuncio.

“De hecho, la fecha de hoy para el lanzamiento del primer sencillo de Jesse and the Supernovas, titulado ‘Interstellar’, se fijó hace casi un año. Yo hablé con ella de manera absolutamente clara”, explicó. Jesse Huerta

Pese a las diferencias entre ambos, Jesse reiteró que el vínculo se mantiene intacto y es que además de hermanos son socios.

“Como somos hermanos, somos familia, somos socios, existen múltiples facetas en nuestra relación, pero al final, el amor siempre prevalece” Jesse Huerta

Jesse Huerta (@jesseboy / Instagram)

Reconoció que una vez que tomó la decisión de poner en pausa su participación en Jesse & Joy, experimentó dolor y emociones encontradas; no obstante, recordó que sus acciones responden a la necesidad de priorizar su bienestar y dedicar tiempo a su familia.

Esto aún cuando el proyecto atravesaba un momento crucial, mantener el mismo ritmo tenía un impacto negativo en su salud física y mental.