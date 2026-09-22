Finalmente, Joy Huerta expresó su sentir sobre la decisión de su hermano de retirarse temporalmente de los escenarios y, por tanto, poner en pausa Jesse & Joy.

Mediante su cuenta de Instagram, Joy Huerta -de 40 años- explicó haber guardado silencio desde el sorpresivo anuncio de Jesse Huerta porque “no tiene todas las respuestas y estaba tratando de asimilarlo”.

“Si soy completamente honesta, me muero de miedo”, agregó. Joy Huerta

Al igual que el músico, la cantante recordó que hace más de dos décadas se creó el proyecto que hoy pertenece al público.

“Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía” Joy Huerta

Tomando como base esas palabras, confirmó lo dicho por Jesse Huerta: Jesse & Joy, continuará.

“Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar” Joy Huerta

Joy Huerta expresa su sentir por la decisión de su hermano (@joy / Instagram)

Jesse & Joy cumplirá compromisos programados en 2026-2027

Jesse & Joy ha añadido una fecha a su agenda, nuevamente se adueñarán del Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre.

La nueva presentación, que sucede a la del 21 de octubre también en el Coloso de Reforma, tendrá temática navideña.

El espectáculo se presenta con el nombre ¿Con quién se queda el reno?, su promocional revela la participación de Jesse Huerta.

Jesse & Joy ofrecerá concierto navideño (@joy / Instagram)

Con esta nueva información, Joy Huerta asegura que entregará su voz en el concierto de diciembre, así como en todas las fechas y compromisos que el dúo musical tiene previstos para este 2026 y para el 2027.

Reconoce que no tiene idea del futuro de la agrupación; sin embargo, tiene claro que honrara su historia en esta nueva etapa.

“No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes” Joy Huerta

Y como lo dijo en el concierto que ofrecieron en Montreal, en el escenario siempre habrá dos micrófonos.