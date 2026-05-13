José Manuel Figueroa está furioso con Imelda Garza Tuñón, por lo que amenaza con usar todos los recursos legales posibles para verla en la cárcel.

En febrero de 2026, José Manuel Figueroa inició una demanda por daño moral contra Imelda Garza Tuñón, solicitando el pago de 5 millones de pesos como reparación del daño.

José Manuel Figueroa quiere ver en la cárcel a Imelda Garza Tuñón

José Manuel Figueroa asegura que el rumor difundido por Imelda Garza Tuñón, donde lo acusaba de haber abusado sexualmente de Julián Figueroa, provocó un año irreparable en su imagen.

Por lo que expresó que piensa usar todas las herramientas jurídicas disponibles para que Imelda Garza Tuñón sea sancionada por sus palabras.

“Má vale que lo compruebe, porque si no lo comprueba si puedo meterla a la cárcel por sus denuncias y sus estupideces lo voy hacer” José manuel Figueroa

¡José Manuel Figueroa EXPLOTA al ser cuestionado por demanda contra Imelda Tuñón! ¿Quiere verla tras las rejas por sus declaraciones? #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hTFQdw7IFf — De Primera Mano (@deprimeramano) May 12, 2026

El cantante menciona que buscará la forma de que Imelda Garza Tuñón termine en prisión por acusarlo sin pruebas y amenazó con usar “todo su poder” para que “pague”.

“Voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley. Si la ley dice y me da la oportunidad, que no creo, pero si la puedo meter a la cárcel, que enseñe sus pruebas” José manuel Figueroa

José Manuel Figueroa es consciente de que Imelda Garza Tuñón no estará en prisión, ya que su demanda es de carácter civil y el daño moral no conlleva prisión, solo una indemnización.

Imelda Garza Tuñón (@imetunon / Instagram)

José Manuel Figueroa exige a Imelda Garza Tuñón que muestre pruebas del presunto abuso

Imelda Garza Tulón asegura que Julián Figueroa fue quien le contó del presunto abuso de José Manuel Figueroa, por lo que él exige que muestre pruebas.

“Que me meta a la cárcel, que enseñe sus pruebas, que no esté abriendo la boca nada más a lo estúpido. Que las traiga al juzgado, que me diga de dónde saca todo eso” José manuel Figueroa

José Manuel Figueroa reta a Imelda Garza Tuñón que lleve pruebas de que abusó de su hermano o que le diga quién le contó este rumor.

Por otro lado, Imelda Garza Tuñón fue cuestionada en Instagram su iría a la cárcel, a lo que ella respondió que no ya que la demanda en su contra no ameritaba prisión.

Hasta el momento, se desconoce cómo va el proceso legal contra Imelda Garza Tuñón, pero José Manuel Figueroa asegura que llegará hasta las últimas consecuencias.