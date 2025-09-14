Joanna Vega-Biestro de 45 años de edad, defiende a Dalilah Polanco al revelar que ella también fue invitada a la secta NXIVM.

Pues tras las declaraciones de Dalilah Polanco de 53 años de edad, Joanna Vega-Biestro la defendió públicamente tras revelar que en el pasado, formó parte de la secta NXIVM.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro de Dalilah Polanco y la secta NXIVM?

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco reveló que ella formó parte de la secta NXIVM, la cual se disfrazaba como una corporación de autoayuda.

Como era de esperarse, esta confesión de Dalilah Polanco desató una ola de opiniones divididas, en donde Joanna Vega-Biestro la defendió.

Pues Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol reveló que a ella también la invitaron a la secta NXIVM, organización liderada por Keith Raniere.

“Mucha gente estuvo involucrada y hubo mujeres que sí la sufrieron, pero no significa que todos supieran. A mí también me ofrecieron entrar. Nada más que yo dije: ‘No voy a pagar dinero para que me digan qué hacer con mi vida’” Joanna Vega-Biestro

🚨🚨 La conductora JOANNA VEGA-BIESTRO salió en DEFENSA de DALILAH y confesó que ELLA también fue invitada a unirse a la SECTA NXIVM 😳‼️



La conductora comenta que la esposa de un amigo la marcaron con la iniciales del fundador y que ella fue invitada a participar dentro de la… pic.twitter.com/jDbQX8yRzC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 13, 2025

La defensa de Joanna Vega-Biestro a Dalilah Polanco, aumenta las críticas

Después de que Dalilah Polanco aceptara haber participado en la secta NXIVM, Joanna Vega-Biestro salió en su defensa.

Pues Joanna Vega-Biestro aseguró que a muchas celebridades las invitaron a participar en la secta NXIVM, que ha sido documentada por cargos graves como tráfico sexual, extorsión y abuso.

No obstante, las declaraciones de Joanna Vega-Biestro aumentaron las críticas en redes sociales hacia Dalilah Polanco, asegurando que estaba minimizando la situación.

Otros por su parte, defendieron a Dalilah Polanco, asegurando que la actriz y comediante fue también víctima de la manipulación de la secta NXIVM.