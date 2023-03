No solo las”mujeres facturas” con sus tragedias, sino también los hombres, a esto el actor Jeremy Renner lo hará contando cómo vivió su accidente con el quitanieves.

Tras el trágico accidente que en enero pasado que casi le cuesta la vida Jeremy Renner, que encarna a Hawkeye en las películas del Universo Marvel, el actor está preparado para hablar.

Jeremy Renner (Marvel/Disney)

Jeremy Renner facturará con lucha tras sobrevivir al accidente con el quitanieves

El actor Jeremy Renner -de 52 años de edad- ofrecerá su primera entrevista tras sobrevivir al accidente con el quitanieves.

Misma que Jeremy Renner concedió a la periodista Diane Sawyer -de 77 años de edad- para ABC News.

Asimismo, esta entrevista con Jeremy Renner será un especial que llevará como título Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph y tendrá transmisión.

En el cual Jeremy Renner contará cómo ha sido una lucha por la sobrevivencia, al haberse fracturado más de 30 huesos que incluyen ocho costillas rotas en 14 lugares, así como un pulmón colapsado y una herida que le perforó el hígado.

A esto tal y como ha dicho el propio Jeremy Renner quien en un adelanto de esta entrevista aseguró que: “elegí sobrevivir…No me vas a matar. De ninguna manera”.

Jeremy Renner (@jeremyrenner / Instagram)

Jeremy Renner se rompe al hablar sobre su accidente con el quitanieves

Tras contar por primera vez cómo es que sobrevivió al accidente con el quitanieves, el actor Jeremy Renner no pudo evitar romperse.

Pues a lo largo de estos meses, el actor de Marvel, Jeremy Renner ha tenido una larga y dura batalla.

Tal y como en imágenes ha mostrado, en su recuperación se ha enfrentado a cirugías y terapias para volver a tener movilidad.

Sin embargo, Jeremy Renner aseguró que lo volvería hacer, pues su accidente se dio al tratar de salvar a su sobrino.

¿Cuándo y dónde ver la entrevista de Jeremy Renner contando cómo vivió su accidente con el quitanieves?

La entrevista de Jeremy Renner contando cómo vivió su accidente con el quitanieves será transmitida el próximo 6 de abril a las 10:00 pm hora del este por el canal ABC News.

También, la entrevista de Jeremy Renner será transmitida por Disney +, sin embargo se desconoce si podrá estar disponible en México, de ser así tendrá lugar a las 12:00 am del 7 de abril.