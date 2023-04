Jeremy Renner sorprendió a todos sus fans y medios al aparecer en la alfombra roja de ‘Rennervations’, la serie original de Disney+ creada por el propio actor.

Jeremy Renner lució bastante recuperado tras el accidente con la barredora de nieve en enero de 2023, el cual le dejó varios huesos rotos, heridas profundas y órganos perforados.

El actor estuvo contento durante la alfombra roja y la presentación, aunque aún no puede caminar por sí solo y tuvo que ayudarse de un bastón todo el tiempo.

No obstante, los fans estuvieron contentos de que “Hawkeye” se haya recuperado rápidamente de su accidente y pueda volver a su vida normal.

Jeremy Renner se mostró muy contento de estar en la presentación de ‘Rennervations’, pues no sólo pasó por la alfombra roja, también convivió con algunos fans.

Previo a la proyección del primer capítulo de ‘Rennervations’, Jeremy Renner firmó algunos autógrafos; además de que contesto algunas preguntas en un panel con otras personalidades.

En una entrevista para CNN, declaró que no pensó que seguiría soñando a los 52 años, que aún le queda cosas por hacer y está agradecido de estar aquí todavía.

Posteriormente mencionó con Jimmy Kimmel que, aunque toda su mamá se quiere deshacer de la barredora de nieve , se trata de una herramienta necesaria.

Lo único que debe de hacer es aprender a manejarla mejor.

“Siento que ahora todo el mundo bromea sobre lo que he estado haciendo con mi tiempo. Se siente raro, maravilloso, extraño. Nunca pensé que seguiría soñando a los 52 años. Me siento como si los hubiera cumplido. Pero vaya, es bonito que las cosas se te hagan realidad. Aún me quedan cosas maravillosas por hacer, y me siento muy agradecido de estar aquí para seguir descubriéndolas.”

Jeremy Renner