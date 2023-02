Javier Ceriani ve “el ocaso de Maxine Woodside” tras despedir a Ana María Alvarado del programa ‘Todo para la mujer’.

El martes 31 de enero Ana María Alvarado -de 54 años de edad- reveló que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’ después de 32 años interrumpidos de trabajo.

Por su parte Maxine Woodside -de 74 años de edad- desmintió esta información y aseguró que Ana María Alvarado no había sido despedida.

En medio de la controversia por ambas versiones, Javier Ceriani -de 72 años de edad- señaló que es el ocaso de Maxine Woodside, mientras que la carrera de Ana María Alvarado sigue en ascenso.

Desde finales del año pasado surgieron varias versiones que señalaban diferencias entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside después de haber trabajado juntas por varios años.

En medio de la controversia, Ana María Alvarado dio a conocer que su tiempo en el programa ‘Todo para la mujer’ había sido recortado y ahora solo aparecería los martes.

Pese a este cambio, Ana María Alvarado señaló que seguiría en el programa ‘Todo para la mujer’, sin embargo sorprendió a sus seguidores al revelar que Maxine Woodside la había despedido.

Tras la polémica que se generó, Maxine Woodside señaló que no había corrido a Ana María Alvarado e incluso destacó que la esperaba el próximo martes en el programa ‘Todo para la mujer’’.

En su canal de Youtube, Ana María Alvarado conversó con Javier Ceriani y Elisa Beristain, de ‘Chisme No Like’.

Durante su intervención, Javier Ceriani señaló que Ana María Alvarado no se debería de preocupar por su despido ya que ve que es el ocaso de Maxine Woodside.

Javier Ceriani destacó que Maxine Woodside ya se encuentra en decadencia mientras que a Ana María Alvarado le falta mucho en su carrera.

Durante su intervención, Javier Ceriani le dijo a Ana María Alvarado que se salió del Titanic pues ve que ya es el es el ocaso de Maxine Woodside.

Javier Ceriani cree que Grupo Fórmula ya sabe que su relación laboral con Maxine Woodside ya está en las últimas y que solo le están dando el último tiempo para no despedirla de la noche a la mañana.

Para Javier Ceriani Ana María Alvarado está en ascenso en su carrera a diferencia de Maxine Woodside.

Javier Ceriani ve el despido de Ana María Alvarado como una oportunidad para que ella pueda tener su propio programa con el equipo que ella quiera.

Durante su video, Ana María Alvarado fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a regresar a trabajar con Maxine Woodside si ella se disculpaba.

Ana María Alvarado destacó que primero tendrían que liquidarla conforme la ley y posteriormente podría sentarse a hablar.

Aunque ya a no ve viable que pueda regresar a trabajar con Maxine Woodside, Ana María Alvarado está dispuesta a platicar.

“Depende cuál fuera el planteamiento, yo creo que ya no es viable porque ellos ya no están a gusto, ella se ve incómoda, yo me siento incómoda. No es lo viable pero siempre hay que abrirse y escuchar”

Ana María Alvarado