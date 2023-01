Ana María Alvarado dice que si Maxine Woodside le hiciera caso, sus circunstancias serían distintas en el programa ‘Todo para la mujer’.

Desde hace varias semanas Maxine Woodside -de 74 años de edad- y Ana María Alvarado -de 54 años de edad- se encuentran en medio de la controversia luego de que se dio a conocer presuntas diferencias entre ellas después de varios años que han trabajado juntas.

En medio de la polémica, se reveló que en su momento Ana María Alvarado tenía tanta influencia con Maxine Woodside que incluso le decía que hacer.

Sin embargo, Ana María Alvarado negó esta situación y señaló que si Maxine Woodside le hiciera tanto caso, su circunstancia actual en el programa ‘Todo para la mujer’ sería muy diferente.

Este 2023 el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ empezó con grandes cambios y es que se incorporaron nuevos colaboradores para darle más frescura a la emisión.

Sin embargo, estos cambios afectaron a Ana María Alvarado ya que solo estaría presente en el programa ‘Todo para la mujer’ los martes.

Esta situación provocó que surgieran algunas versiones sobre el distanciamiento entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside.

En medio de toda la controversia, surgieron algunas versiones que señalaban que en el pasado Ana María Alvarado tenía tanta influencia con Maxine Woodside que incluso le decía que hacer.

A través de su canal de YouTube, Ana María Alvarado desmintió esta información y señaló que si tuviera tanta influencia sobre Maxine Woodside su condición en el programa ‘Todo para la mujer’ sería muy diferente.

En el video, Ana María Alvarado le respondió a Alejandro Zuñiga luego de que dijo que Laura Estrada había querido entrar a TV Azteca, pero ella había ido con Maxine Woodside para que no la dejará.

Ana María Alvarado destacó que Maxine Woodside es la que toma sus decisiones sin que nadie le diga nada pues ella es muy inteligente para hacer lo que considera conveniente.

“Maxine tiene la inteligencia suficiente para saber lo que decide y lo que hace, yo he estado ahí durante muchos años y si he escuchado cuando mucha gente le dice cosas y saben que Maxine hace lo que considera conveniente”

En su conversación, Ana María Alvarado puntualizó que si tuviera tanta influencia sobre Maxine Woodside su situación laboral sería muy diferente.

Luego de que según Alejandro Zuñiga Ana María Alvarado había hecho que Laura Estrada no entrará a TV Azteca, la conductora negó esta situación.

Ana María Alvarado señaló que si Moi Castañeda y Laura Estrada le habían dado la información a Alejandro Zuñiga se encontraban equivocados pues ella en ese momento también trabajaba en TV Azteca.

“Yo no le quite ni el lugar, ni el espacio porque me estaría dando un tiro en el pie mi querido Alex Zuñiga, porque yo también trabajaba en TV Azteca y en Venga la Alegría y a mí me dio permiso Maxine de estar en ambos lugares”

Ana María Alvarado