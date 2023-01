La periodista de espectáculos Ana María Alvarado, de 54 años de edad, tensó tanto la cuerda hasta que se rompió.

Hace unos momentos, anunció su despido del programa Todo para la Mujer.

A través de un video, Ana María Alvarado dijo encontrarse en shock debido a que Maxine Woodside, de 74 años de edad, la despidió el martes 31 de enero.

“Hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa, de 32 años ininterrumpidos”, informa Ana María Alvarado en su video.

Así como asegura nunca falló al programa radiofónico.

Para dejarlo más claro, la comunicadora asegura que se entregó a Todo para la Mujer, por lo que no faltó ni una sola vez, a excepción de vacaciones y enfermedad.

“Siempre fui muy complicad, profesional, atenta”, subrayó entre lágrimas.

Ana María Alvarado (Ana María Alvarado)

Ana María Alvarado sabía que Maxine Woodside la despediría

Desde noviembre de 2022, Ana María Alvarado sabía que habría cambios en Todo para la Mujer, pero estos se retrasaron para diciembre.

Razón por la que le recortaron espacio y ahora iba una vez a la semana al programa, así como cambiaron sus condiciones laborales y el trato con Maxine Woodside.

Sin embargo, antes que renunciar quiso adaptarse al cambio. “Mi amor y pasión a este programa eran únicos”, expresó.

Por lo que soportó que Maxine Woodside no la mirara a la cara ni cuando se diría a ella y/o la ignorara. “Era obvio que no me querían ahí”, cita.

Ana María Alvarado (captura de pantalla / Ana María Alvarado YouTube)

Ana María Alvarado no demandará a Maxine Woodside por despido injustificado

Ana María Alvarado, resignada, pide que se respete su antigüedad y desea se llegue a un acuerdo para terminar la relación laboral en los mejores términos.

Y, así, evitar una demanda por despido injustificado.

“Los ciclos terminan y otra de las frases que le aprendí a Maxine es ‘nada es para siempre’”, continúa y asegura que aunque está nerviosa, se siente lista para lo que viene.

E insiste en que no busca demandar sino llegar a una negociación y conciliación para cobrar lo que corresponde conforme a la ley.

Maxine Woodside (Agencia México)

Ana María Alvarado sufrió los últimos 4 meses trabajando con Maxine Woodside

Ana María Alvarado da a entender que será muy difícil que su relación con Maxine Woodside se repare, ya que fue los últimos 4 meses fueron muy dolorosos.

“Ya era otra, su actitud era otra, fueron los peores martes de mi vida porque cuando se rompe un lazo fuerte es como una flecha directa al corazón. Ella estaba incómoda por mi presencia y todo indicaba que ya no me quería ahí y su hijo tampoco.” Ana María Alvarado