Ana María Alvarado cambia de silla, en esta ocasión no es ella quien entrevista, es la entrevistada por lo que inevitablemente habla de su relación con Maxine Woodside.

Y es que la tensión entre Ana María Alvarado, de 54 años de edad, y Maxine Woodside, de 74 años de edad, continúa.

Desde que le quitaron tiempo a Ana María Alvarado en Todo para la Mujer, la relación entre las comunicadoras se fracturó. No es un secreto.

Ana María Alvarado asegura que su tiempo en radio se vio afectado por cuestión de dinero, según le dijeron.

“Eso es lo que dicen ellos, que hubo una reducción del presupuesto; sin embargo, yo no sé qué cantidades o a qué se refieran o cuánto les descontaron, son cosas que no conocemos”

Independientemente de la reducción, Ana María Alvarado aconseja a Maxine Woodside cuidar a su equipo. “Yo he estado con ella 32 años”, dice para posteriormente asegurar que su molestia fue que la veterana no hablara con ella antes de recortar su espacio.

“Se molestó porque dije: ¿por qué no me llamaron? (Solo pedía) una llamada de ‘está pasando esto, lo otro. Es respeto a tu trabajo. Yo he estado 32 años”

Ana María Alvarado