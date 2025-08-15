Itatí Cantoral -de 50 años de edad- fue novia de Alexis Ayala hace 34 años y pese al tiempo, lo sigue amando.

Alexis Ayala -de 60 años de edad- e Itatí Cantoral incluso estuvieron comprometidos y fueron novios durante 3 años.

Itatí Cantoral creía que Alexis Ayala era el amor de su vida y lo sigue amando

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Itatí Cantoral habló de su noviazgo con Alexis Ayala, con quien iba a llegar al altar.

Itatí Cantoral y Alexis Ayala se conocieron en una fiesta del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), cuando ella estudiaba y el actor iniciaba su carrera.

Alexis Ayala invitó a bailar a Itatí Cantoral y ahí inició su historia de amor.

“Sí dije: ‘Qué guapo hombre’. Lo amo, lo amo, es el amor de mi vida, es todo para mí. Y, sí, era encantador, era hermoso” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral tenía 16 años y se enamoró de inmediato de Alexis Ayala , por lo que consideraron casarse.

“Me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia y todo (...). Él se quería casar conmigo a los dos años” Itatí Cantoral

A pesar del tiempo, Itatí Cantoral sigue recodando a Alexis Ayala con cariño, pues su romance fue intenso.

Alexis Ayala e Itatí Cantoral (Especial)

Por esta razón Itatí Cantoral y Alexis Ayala no se casaron

Alexis Ayala le propuso matrimonio a Itatí Cantoral y ella ya tenía hasta el vestido de novia preparado.

Itatí Cantoral contó que eran muy jóvenes para casarse y el padre de ella intervino para que no tomara una decisión tan apresurada.

“Era muy joven, él también. Gracias a mi papá porque si no ya tendría 18 divorcios”, contó Itatí Cantoral.

La actriz narró que cuando era novia de Alexis Ayala estudiaba actuación y necesitaba ser intensa, debía experimentar el dolor.

Así que tomó la decisión de terminar con Alexis Ayala y por din encontró la intensidad que necesitaba para sus interpretaciones.

Después de su relación con Alexis Ayala, Itatí Cantoral tuvo diversas propuesta de matrimonio, como la que le hizo Cristian Castro, de 50 años de edad.