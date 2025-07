Andrea Noli -de 52 años de edad- revela que Alexi Ayala fue el “culpable” de que conociera a Jorge Salinas, el padre de si hija.

La relación de Andrea Noli y Jorge Salinas -de 56 años de edad- fue escandalosa debido a que el romance surgió cuando el actor estaba casado.

Hace más de 19 años, Andrea Noli fue pareja de Jorge Salinas y en entrevista con Pati Chapoy, la actriz recordó cómo inició su romance.

Andrea Noli narra que trabajaba con Alexis Ayala en la obra “Engáñame si quieres” y fue el actor quien le presentó a Jorge Salinas.

La actriz asegura que Jorge Salinas era un hombre encantador y se enamoró de inmediato.

Andrea Noli condena que su ex, Jorge Salinas, traiga pleito casado con los youtubers

Andrea Noli menciona que la relación con Jorge Salinas se volvió complicada cuando quedó embarazada y el actor quedó en shock con la noticia.

La actriz recuerda que tras revelarse su embarazo fue duramente criticada, pero aprendió a ser fuerte por su hija.

“Para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina, me expandió el corazón, aprendí a amar de una manera que no conocía, y eso a la vez me dio autoestima”

Andrea Noli