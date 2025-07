Alexis Ayala está seguro de que va a ganar La Casa de los Famosos México 2025, aunque aún no empieza el reality show.

En entrevista compartida en YouTube, Alexis Ayala -de 59 años de edad- se mostró muy seguro de lo que podría ofrecer en La Casa de los Famosos México 2025.

A unos días del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala confesó que ya desea entrar el reality show.

En entrevista compartida por el programa Hoy en su canal de YouTube, Alexis Ayala sorprendió al asegurar que va a ganar La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala destacó que a él lo educaron con la mentalidad de que lo más importante es ganar.

“A mí no me educaron con que lo importante es competir, a mí me educaron con que lo importante era ganar”

Alexis Ayala