Itatí Cantoral -de 50 años de edad- reaccionó a la ‘mala’ imitación de Omar Chaparro cantando la Guadalupana.

Omar Chaparro -de 50 años de edad- cantó ‘La Guadalupana’ en el Festival Internacional del Globo en León y hay quienes aseguran que estaba haciendo una parodia de Itatí Cantoral.

Itatí Cantoral critica la ‘mala’ imitación de Omar Chaparro cantando ‘La Guadalupana’

La interpretación de ‘La Guadalupana’ de Omar Chaparro dividió opiniones y a Itatí Cantoral no le gustó.

Durante un encuentro con la prensa, Itatí Cantoral fue cuestionada sobre la imitación de Omar Chaparro.

“Me imitó muy mal, véanlo, porque no hace que hace a Itatí. Él es un excelente imitador, es que yo lo vi, pero le faltó ¡La Guadalupana!" Itatí Cantoral

"Me imitó MUY MAL" ¡Itatí Cantoral MOLESTA con Omar Chaparro por su versión de 'La Guadalupana'! Así reaccionó al momento que se viralizó del Festival Internacional del Globo

Itatí Cantoral se tomó con humor la imitación de Omar Chaparro y destacó que le faltó ponerle ‘emoción’ en el coro, incluso volvió a cantar como en su momento viral.

La actriz halagó a Omar Chaparro y mencionó que era un buen imitador, pero esta vez, no le salió cantar como ella.

Omar Chaparro no se ha manifestado por las críticas que ha generado su video, mientras sus fans celebraron el gracioso momento.

Itatí Cantoral ama los memes que recuerdan su canción de ‘La Guadalupana’

A 9 años de la icónica interpretación de Itatí Cantoral de ‘La Guadalupana’, la actriz fue cuestionada sobre los memes que publican cada año.

Itatí Cantoral expresó que “los amaba” y no le molestaba que cada año se recordara su presentación.

En diciembre de 2019, Itatí Cantoral se volvió viral por cantar ‘La Guadalupana’ con un peculiar tono.

Desde ese momento, los usuarios de redes sociales recuerdan el momento con parodias, memes y hasta animaciones.

Itatí Cantoral aprovechó la atención para anunciar el estreno de su nueva canción ‘Mi virgencita morena’ el próximo 1 de diciembre .

Esta melodía será un dueto con su hija, María Itatí, y fue compuesta por el hermano de Itatí Cantoral, José Cantoral.