¿La hija de Itatí Cantoral fue acosada por un profesor de canto? En un video de YouTube la actriz reveló qué sucedió cuando María Itatí Cruz Cantoral se encontraban ensayando La Guadalupana.

Itatí Cantoral -de 50 años de edad- no dudó en ponerle un alto al ex esposo de una famosa que intentó sobrepasarse con su hija, quien solo tiene 16 años de edad.

Itatí Cantoral relata como corrió de su casa al profesor que acosó a su hija María Itatí Cruz Cantoral

Itatí Cantoral cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria del espectáculo, sin embargo reveló el incómodo momento que vivió al defender a su hija María Itatí Cruz Cantoral.

Itatí Cantoral (@itatic_oficial / Instagram)

Y es que Itatí Cantoral reveló en entrevista para YouTube que un profesor de canto acosó a su hija cuando se encontraban ensayando La Guadalupana.

Durante una conferencia por la nueva temporada de la serie ‘Doctora Lucía’, Itatí Cantoral dejó en claro que no dudó en defender a María Itatí Cruz Cantoral.

Esto pese a que este profesor se trataba de un exesposo de una famosa que todo el mundo conoce.

Itatí Cantoral relató que se encontraban ensayando La Guadalupana cuando notó que este hombre tuvo un gesto físico inapropiado hacia su hija.

Y es que Itatí Cantoral vio como le puso la mano en la pierna de María Itatí Cruz Cantoral.

“Mi hija tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, conocido, pero no voy a decir el nombre porque le dije que no lo quiero volver a ver” Itatí Cantoral

En su video de YouTube, Itatí Cantoral relató que de inmediato corrió al profesor de su casa, sin importarle de quién se trataba pues no iba permitir que su hija sufriera acoso.

“Le dije: ‘No te quiero volver a ver y si no, a toda la prensa voy a decir quién eres’. Exesposo de una amiga muy conocida, famosa, y le puso la mano en la pierna a mi hija mientras estábamos ensayando lo de la Guadalupana” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral asegura que por la Virgen de Guadalupe pudo defender a su hija del acoso

Aunque no quiso revelar su nombre, Itatí Cantoral dejó en claro que de inmediato lo sacó de su casa al profesor que acosó a María Itatí Cruz Cantoral.

“Si no yo no lo hubiera visto. Él le daba clases en línea y en ese momento, obviamente lo saqué de mi casa” Itatí Cantoral

Durante su conversación, Itatí Cantoral dejó en claro que afortunadamente pudo ver está acción para proteger a su hija.

“No pasó nada más, pero gracias a Dios yo estuve ahí” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral se mostró agradecida de que ella se encontraba presente y pudo detener una situación que pudo haber tenido consecuencias graves.

Es por ello que Itatí Cantoral cree que no fue una coincidencia que María Itatí Cruz Cantoral y el profesor se encontraban ensayando La Guadalupana.

“Esto es de la Virgen de Guadalupe, porque si no yo no lo hubiera visto” Itatí Cantoral

En ese sentido, Itatí Cantoral hizo un llamado a los padres para estar al pendiente de estas situaciones y no normalizarlas.

Itatí Cantoral incluso recordó que María Itatí Cruz Cantoral consideró que había sido muy exagerada su reacción, sin embargo la actriz pidió estar atentos a estas señales.

“Ay, mamá, qué exagerada, si no pasó nada, me la puso pues para recargarse” Itatí Cantoral

Y es que Itatí Cantoral pidió estar atentos y no minimizar conductas inapropiadas, ya que muchas de ellas empiezan con pequeños gestos que pueden pasar desapercibidos.

“Es que los padres, las mamás, las abuelas, las tías, las primas y los papás, porque también hay grandes papás, hay grandes tíos, hay mejores papás que mamás” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral dejó en claro que el acoso no tiene nada que ver con la edad y es que ella sigue recibiendo propuestas abusivas.

“Yo también a esta edad, aunque ustedes crean que ya estoy muy cacheteada, también he tenido propuestas abusivas” Itatí Cantoral

En su video de YouTube, Itatí Cantoral dejó en claro que ella siempre pone un alto cuando una situación no le parece.

“Yo siempre pongo el alto. Ahora que me digan: ‘¡Qué valiente eres!’, obviamente con temor, pero lo voy a decir” Itatí Cantoral