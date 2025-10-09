La periodista Linet Puente de 43 años de edad, conductora de Ventaneando, señaló que por una crítica que hizo a Susana Zabaleta y las acciones de La Cotorrisa, fue amenazada.

El conflicto de Susana Zabaleta de 60 años de edad, con los medios de comunicación dejó a Linet Puente con amenazas por los fans de La Cotorrisa.

Linet Puente ya ni quiere hablar de La Cotorrisa porque conflicto con Susana Zabaleta le dejó amenazas

La conductora de Ventaneando en TV Azteca, Linet Puente, compartió el conflicto en el que entró al hablar de Susana Zabaleta y su polémica con La Cotorrisa y los medios de comunicación.

La furia de redes sociales ahora persigue a Linet Puente quien denunció ante las cámaras de Ernesto Buitron que los fans de La Cotorrisa la amenazaron porque no soportaron.

Para la conductora de Ventaneando lo curioso fue que ella nunca habló de La Cotorrisa y su trabajo, sino de Susana Zabaleta y el trabajo que ella hace con los medios de comunicación.

Susana Zabaleta, actriz. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Aunque en esta ocasión Linet Puente prefirió ya no mencionarla, aludió a la cantante señalando que cuando necesita presentar un concierto, disco o serie, busca a los medios tradicionales para hacerse promoción.

Sin embargo, fueron estas críticas las que los fans de La Cotorrisa se tomaron a pecho y amenazaron a Linet Puente y hasta a su familia por redes sociales.

“Luego vemos a esas personalidades trabajando en la tele y buscando entrevistas y espacios en estos medios de los que ellos reniegan y critica, y no fue hacia ellos, fue hacia el personaje femenino de la historia, yo ya no quiero ni mencionarlos. Me amenazaron, amenazaron a mi hijo, me amenazaron con muchas cosas horribles(...) ”. Linet Puente, periodista.

Por otra parte, Linet Puente señaló que a su parecer los creadores en el mundo digital no deberían “tirarle” a la televisión, apuntando a que se debe estar en sintonía y no en una guerra de odio.