Ingrid Coronado buscó por las buenas hablar con Anna Ferro, pero la dejaron en visto por lo que ahora procederá legalmente en su contra.

A ocho meses de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado reveló que emprenderá una disputa legal contra Anna Ferro para poder recuperar un departamento que le pertenece.

Pese a que la viuda de Fernando del Solar reveló que estaba dispuesta ha llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado, la conductora de 48 años de edad confesó que Anna Ferro no le contestó los mensajes.

Ingrid Coronado mostró que en diversas ocasiones intentó llegar a un acuerdo con Anna Ferro, pero al no tener respuesta ha decidido proceder legalmente.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar (Especial)

Ingrid Coronado revela que Anna Ferro jamás le contestó sus mensajes por lo que ahora procederá legalmente

El 30 de junio del 2022 el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad.

Desde la muerte de Fernando del Solar han surgido varios rumores acerca de la herencia del conductor argentino y es que Ingrid Coronado reveló que el famoso había dejado desprotegido a sus hijos.

En medio de la controversia Anna Ferro declaró que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado cuando ella quisiera hablar, pues quería resolver todo de manera cordial.

Sin embargo, Ingrid Coronado exhibió que Anna Ferro nunca le contestó sus mensajes por lo que había tomado la decisión de proceder legalmente.

“Yo la he intentado buscar, pero no he tenido respuesta, yo estoy intentando hacer todo lo que está en mis manos” Ingrid Coronado

En entrevista con Ventaneando, Ingrid Coronado puntualizó que inició un proceso legal para que Anna Ferro le devuelva un departamento que adquirió junto a Fernando del Solar cuando todavía estaban casados.

El departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, fue adquirido a través de un fideicomiso por Ingrid Coronado y Fernando del Solar. El conductor se mudó ahí tras finalizar su relación con la famosa y actualmente Anna Ferro estaría ocupándolo.

Ingrid Coronado puntualizó que al no tener respuesta había tomado la decisión de proceder legalmente para poder recuperar el departamento.

“Tampoco lo vio, ya no puedo hacer más, intenté primero hacerlo por las buenas, en todos intenté tener comunicación, en todos intenté, que se pudiera resolver desde lo que es justo y lo que es obvio, pero no he tenido respuesta y por eso me he tenido que ir a otras instancias” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado exhibe los mensajes que le mandó a Anna Ferro y de los cuales nunca obtuvo una respuesta

Para mostrar que son ciertas sus declaraciones, Ingrid Coronado mostró los mensajes que le habría mandado a Anna Ferro y de los cuales no tuvo respuesta.

En WhatsApp, Ingrid Coronado le dijo a Anna Ferro: “Hola Anna, me gustaría saber si ya tienes fecha para dejar el departamento, ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones”.

Ingrid Coronado habría señalado que no quería exponer una situación desagradable y quería llegar a un acuerdo: “Primero por respeto a su duelo y luego, para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias”.

Al no tener una respuesta, Ingrid Coronado le escribió en Instagram: “Te envié mensaje de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”.

Por último Ingrid Coronado dejó en claro que todavía no ha iniciado ningún proceso y que solo busca cuidar el bienestar de sus hijos.

“A mis hijos se les dejó una propiedad, por eso se debe hacer un juicio de sucesión, el cual no ha comenzado. Me da risa porque dicen que no respeto la decisión de un difunto, no es en mi beneficio es para mis menores de edad” Ingrid Coronado