Luego de que Ingrid Coronado revelara algunos detalles de su vieja relación con Fernando del Solar, quien murió a los 49 años de edad, así como los motivos de su ruptura con Charly López, ahora es el cantante de Garibaldi, quien da su versión.

Y es que Charly López, de 53 años de edad, no permitirá que Ingrid Coronado lo tache de mal padre, encajoso y abusivo pues asegura él si le pasó pensión a su hijo y que la casa que ella pelea él la pagó, pero no tiene el documento que lo prueba...

Asimismo, Charly López confirma que ella lo demandó en 2007 por el tema de la pensión; sin embargo, él le daba dinero en efectivo porque ella se lo pidió por lo que no tiene forma de demostrar que no fue un padre desobligado.

Asegurando que ella se hace la víctima, a su versión agrega haber visto mensajes que Ingrid Coronado le envió a Fernando del Solar deseándole mal, textos que tampoco puede demostrar que existen.

“Me lo dijo Fernando, me dijo: yo estaba en la cama acostado con el respirador, la vi que se estaba arreglando con un vestido rojo, y volteó, le dijo: ¿A dónde vas? Ella dijo voy a una entrega de premios. Inmediatamente volteó con la enfermera y le pidió: ‘por favor, si deja de respirar me marcas sino no me marques’. Me pareció terrible esto. (Fernando) me empezó a enseñar mensajes de una persona que yo no conocía”

Charly López