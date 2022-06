El conductor argentino Fernando del Solar, murió esta semana a los 49 años de edad, según se informó a través de un comunicado, por lo que más de uno se pregunta quién es Ingrid Coronado, la conductora mexicana con la que estuvo casado durante siete años.

Ingrid Coronado Fritz de 47 años, conocida en la industria de la televisión como Ingrid Coronado, ha estado activa en el gremio desde hace más de 28 años.

En sus inicios, se desempeñó como cantante; antes de lograr obtener la oportunidad que le dio la fama participó en grabaciones de respaldo para personalidades y agrupaciones como:

Timbiriche

TVO

Denise de Kalafe

Chabelo

Asimismo, comenzó a sumergirse en la conducción, participando como anfitriona de festivales en Acapulco y pequeños proyectos de Univisión.

Fue en 1994 cuando se integró al grupo Garibaldi, sustituyendo a Patricia Manterola, lo que le dio el inicio de la fama que tiene hoy en día.

En el grupo noventero conoció a su primer esposo Charly López de 52 años, con quien procreó a su hijo Emiliano López Coronado, quien actualmente tiene 24 años de edad.

Posteriormente se desempeñó principalmente como conductora de televisión, tras integrarse al programa ‘Tempranito’ de Tv Azteca, como presentadora de espectáculos.

Ingrid Coronado también formó parte del reality show de concursos ‘Sexos en gruerra’, donde compartió la conducción con Fernando del Solar, quien más tarde se convertiría en su pareja

Como anfitriona, la famosa también formó parte de proyectos como:

Venga la alegría

La Academia

La Academia Kids

Ingrid Coronado estaba en un congreso y no supo que Fernando del Solar murió (TV Azteca)

No solo se desempeñó como cantante y conductora, en 2019 tuvo una participación especial como actriz en la telenovela de Televisa ‘Alma de ángel’.

Actualmente, Ingrid Coronado es locutora del programa ‘Ingrid y Tamara en MVS’, junto a Tamara Vargas, matutino que puede escucharse a través de la señal 102.5 FM.

Recientemente lanzó un libro titulado ‘Mujerón’, en el que, a través de sus historias, busca empoderar a otras mujeres, compartiendo sus vivencias, desafíos, injusticias, aprendizajes y transformaciones.

Ingrid Coronado lanza nuevo libro (@ingridcoronadomx / Instagram)

Además de compartir contenido a través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con 1.3 millones de seguidores, es conferencista de TEDx, una compañía dedicada al apoyo de ideas “dignas de compartir”.

La relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Fernando del Solar no solo compartió ‘Sexos en gruerra’ con Ingrid Coronado, también coincidieron como conductores en ‘Venga la alegría’.

Fue en 2008 cuando iniciaron una relación sentimental, luego de que el argentino pusiera fin a su relación con la presentadora Ivette Hernández de 37 años.

En 2011, Ingrid Coronado y Fernando del Solar procrearon juntos a Luciano de 14 años y a Paolo, quien nació en 2011 y actualmente tiene 11 años.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar (Agencia México)

Ese mismo año se casaron, pero fue en 2012 cuando le diagnosticaron al conductor Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que complicó la relación entre ambos.

En 2015 se confirmó su separación y en algunos encuentros con la prensa, él comentó que dedicó separarse de la madre de su hijo, pues la enfermedad le hizo darse cuenta que “no era por ahí”.

Aunque Fernando del Solar después se casó con Anna Ferro, Ingrid Coronado permanece soltera.

Fernando del Solar muere a los 49 años de edad

Fernando del Solar murió a los 49 años de edad, según confirmó el programa ‘Venga la alegría a través de sus redes sociales.

Aunque no se dieron detalles sobre la razón de su muerte, se sabe que el ex esposo de Ingrid Coronado no estaba bien de salud, debido al cáncer con el que luchó por más de diez años.