¿Todos los hombres en la vida de Ingrid Coronado son sus víctimas? Charly López de 53 años de edad, asegura que su exesposa ‘le deseó’ la muerte a Fernando del Solar.

El pasado 30 de junio se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar de 49 años de edad, luego de que años antes le fuera detectado cáncer.

Sin embargo, la muerte del querido conductor, ha llevado a nuevas declaraciones de Ingrid Coronado y a que Charly López le replique sacando a la luz ‘su verdad’.

Ingrid Coronado, la exconductora de televisión de 48 años de edad, reveló detalles sobre su matrimonio con Charly López y Fernando del Solar, pero aseguran que no todo es verdad.

Charly López, el primer esposo de Ingrid Coronado, aseguró en una entrevista a TVNotas que la conductora no fue una ‘víctima’ de Fernando del Solar, sino al revés.

Señaló que si bien Ingrid Coronado no fue quien dejó a Fernando del Solar, cuando este se enfermó ya no llevaban una vida de matrimonio, pues hasta dormían en camas separadas.

“A ella le molestaba el ruido de la máquina de oxígeno en las noches”, lo que la llevó a dormir a otro cuarto y dejar a Fernando del Solar por ratos.

Según cuenta Charly López que fue el propio Fernando del Solar quien le contó que le pedía a Ingrid Coronado que no lo dejara solo, pero ella siguió en lo suyo.

Sostuvo que incluso Ingrid Coronado cuando estaba por salir le pidió a la enfermera que cuidaba al conductor que le dijera cuando este dejara de respirar.

Charly López no solo ‘saltó’ para defenderse a él mismo sobre lo que Ingrid Coronado dijo en su matrimonio, sino para defender al fallecido Fernando del Solar.

El exesposo de Ingrid Coronado aseguró que ella no solo se ‘deseó’ la muerte a su entonces esposo, sino que sí fue cruel con él.

Según palabras de Charly López, en una reunión que tuvo con Fernando del Solar, el argentino le compartió que si nunca la defendió es porque “nunca se dijeron mentiras”.

Recordemos que años atrás, se dijo que Ingrid Coronado había abandonado a Fernando del Solar en medio de su lucha contra el cáncer y Charly López aseguró que sí fue así.

Palabras que Fernando del Solar le habría compartido a él fueron que ella le daba malos tratos, lo que lo llevó a irse de la casa.

“No la defendí porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa”.

Fernando del Solar según Charly López.