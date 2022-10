Ingrid Coronado dio a conocer que actuará en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, por vaciar el departamento que tiene en Cuernavaca.

El miércoles 5 de octubre se informó en ‘Ventaneando’ que ya se dio lectura al testamento de Fernando del Solar, exesposo de Ingrid Coronado y padre de sus dos hijos menores: Luciano y Paolo.

De visita en el programa, Ingrid Coronado dio su opinión sobre la herencia que Fernando del Solar les dejó a sus hijos, diciéndose sorprendida por varias cosas.

Asimismo, habló sobre el departamento de Cuernavaca que le pertenecía tanto a Fernando del Solar como a ella y que tras la muerte del conductor quedó en manos de su viuda, a pesar de que Ingrid Coronado ahora sería la única dueña legal de la propiedad.

En ‘Ventaneando’, Pati Chapoy dio una síntesis del testamento de Fernando del Solar, en el que se omitió su voluntad respecto a un departamento que adquirió junto con Ingrid Coronado.

Ante ello, la periodista le preguntó a Ingrid Coronado qué pasará con la propiedad, pues hasta donde se sabe, Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar vive ahí. La exconductora de ‘Venga la Alegría’ respondió que ahora el departamento le pertenece sólo a ella:

Semanas atrás se dio a conocer que Ana Ferro había vendido todas las cosas que había en el interior del departamento. Ingrid Coronado reveló que hará ante ello, pues sus abogados le confirmaron que la información es real:

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también […] hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”

Ingrid Coronado