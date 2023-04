¿Indirecta a Ventaneando? Pablo Chagra explica su postura sobre la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, luego de las críticas que recibió en sus redes sociales.

El pasado 9 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto con la inesperada muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad.

La muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian impactó a los medios de comunicación, por lo que los reporteros se volcaron a la cobertura sobre su fallecimiento.

Pablo Chagra -de 30 años de edad- cuestionó la cobertura que se le hizo al funeral de Julián Figueroa; sin embargo, recibió varias críticas por su opinión.

A una semana de sus comentarios, Pablo Chagra explicó su postura y deja en claro que el no es periodista ni reportero y que su labor es hablar sobre los famosos.

Pablo Chagra (@pablo.chagra / Instagram)

Pablo Chagra les responde a los medios que lo criticaron ¿como Ventaneando?

La cobertura por la muerte de Julián Figueroa causó gran polémica, y es que mientras que algunos cuestionaron el trabajo de los reporteros por quedarse afuera de la casa de Maribel Guardia -de 63 años- pese a que ella había pedido privacidad.

Otros defendieron a los reporteros señalando que se encontraban haciendo su trabajo, pues la muerte de Julián Figueroa había impactado al medio del espectáculo.

En medio de la controversia por la cobertura, Mónica Castañeda tuvo un enfrentamiento con la hija de Olivia Collins al tratar de conseguir las primeras declaraciones de la actriz.

Pablo Chagra fue de los primeros en cuestionar la cobertura que se estaba realizando y pidió que se respetará la vida privada de los artistas.

Tras las críticas que recibió por sus comentarios, Pablo Chagra retomó el tema y explicó cuál fue su postura por la cobertura que se hizo sobre la muerte de Julián Figueroa.

En ‘Se te estuvo di y di’ para La Saga, Pablo Chagra puntualizó que su programa no es de investigación periodística sino una revista de opinión, ¿le envió indirecta a Ventaneando?

“No es un programa de investigación periodística, es un magazine de opinión. Venimos a desmenuzar la nota, no a contarles las grandes exclusivas”

Pablo Chagra puntualizó que le llovieron las críticas cuando solo hizo un llamado a la no violencia y a no invadir el espacio personal.

“El programa pasado hicimos un llamado a no generar violencia por parte de la prensa, en el sentido de no invadir el espacio personal, pero fue tomado a mal por no quiero decir todo el gremio” Pablo Chagra

En su intervención, Pablo Chagra destacó que los medios de deben modernizar pues en las redes sociales cualquiera puede destacar y brillar.

“Las redes están abiertas a todo el mundo, no tienes que hacer un casting, nadie te tiene que colocar. En redes sociales brillas por tu trabajo, talento, carisma o por tus escándalos” Pablo Chagra

Pablo Chagra puntualizó que el si retoma las notas de otros medios, pero siempre citando la fuente pues es uno de los códigos del periodismo.

“Si se retoman notas, no soy el único que lo hace, ni el primero y no voy a hacer el último. Pero todas las veces que lo he hecho siempre he citado la fuente, yo sé que hay que respetar códigos periodísticos” Pablo Chagra

Luego de las críticas que recibió por no ir a las coberturas, Pablo Chagra dejó en claro que no es ni periodista ni reportero.

Pablo Chagra señaló que jamás le falto el respeto a los reporteros por su labor y simplemente pidió que fueran más respetuosos.

“Periodista no soy, porque nunca me he vendido como un periodista y reportero tampoco. Respeto su trabajo, aquí llamamos a una evolución del medio a ser más respetuosos, pero jamás se les faltó al respeto, no se denigró la labor que hacen” Pablo Chagra

En su intervención, Pablo Chagra señaló que no busca pelea y que no se ofende con lo que le dicen pues el no se cree nada de lo que dicen.

“No vamos a pelear, en algún momento se me amenazó con te vamos a echar encima a todo el gremio, yo no los he ofendido” Pablo Chagra

Pablo Chagra finalizó señalando que hay que sumar y destacó que solo los invita a ser más respetuosos con una persona que estaba viviendo un difícil momento, pero jamás criticó su trabajo.

¿Qué dijo Pablo Chagra sobre la cobertura del funeral de Julián Figueroa?

En el programa del 10 de abril, Pablo Chagra cuestionó que se hayan generado varios rumores sobre la muerte de Julián Figueroa.

Pablo Chagra señaló que mucha gente se estaba aprovechando del momento para querer figurar. El influencer destacó que Maribel Guardia es una de las pocas celebridades que siempre ha sido muy respetuosa con los medios.

En ese momento se refirió al encontronazo entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins y destacó que cualquier persona buscaría defender a su mamá.

Pablo Chagra señaló que los medios deberían de respetar el duelo de Maribel Guardia y destacó que la nota estaba de más pues se encontraban invadiendo la intimidad y el espacio de la actriz.

Aplaudió que los reporteros se encuentren haciendo su trabajo sin importarles las horas, pero les pidió respetar los límites y ser empáticos.