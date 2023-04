El video de Julián Figueroa muerto existe y tendría enfurecida a la familia ¿Maribel Guardia demandará a los medios? Esto se sabe del terrible suceso.

La madrugada del lunes 10 de abril, se difundió la noticia de la muerte de Julián Figueroa, a los 27 años de edad.

El hijo de Maribel Guardia sufrió un infarto y firbilación ventricular; una carroza funeraria retiró el cuerpo de Julián Figueroa para cremarlo.

Sin embargo, días después Gabriel Cuevas reveló que alguien de la funeraria J. García López, le ofreció un video de Julián Figueroa muerto.

Además, se filtró en varios medios el certificado de defunción de Julián Figueroa; estas situaciones tendrían furiosos a la familia de Julián Figueroa.

Maribel Guardia no quiere deshacerse de las cenizas de Julián Figueroa (Gabriel Cabelo/SDPnoticias.com)

Maribel Guardia pidió respeto por la muerte de Julián Figueroa, pero pasó lo contrario

El comunicador Carlos Jiménez fue quien compartió el certificado de defunción de Julián Figueroa, pero después bajó su publicación.

Muchos especularon que se debía a que no borró la dirección de Maribel Guardia, pero la realidad es que los medios no pueden difundir un certificado de defunción, si todavía no es público.

Es por eso que es probable que los abogados de Maribel Guardia y su familia, procedan legalmente contra Carlos Jiménez y la funeraria donde se grabó un video de Julián Figueroa sin vida.

Según información de Jorge Carbajal, hay posibilidades de que comiencen procesos legales contra quienes no han respetado la privacidad de Maribel Guardia y su hijo.

“Hay muchas posibilidades de que los abogados de Maribel Guardia y en especial Marco Chacón que es abogado, pudieran proceder legalmente por haber sacado este documento” Jorge Carbajal

Julián Figueroa, cantante. (@julian_f.f)

¿Existe un video de Julián Figueroa sin vida? La respuesta es terrible

Gabriel Cuevas comentó en el programa de Flor Rubio, que la funeraria donde cremaron a Julián Figueroa le ofrecieron un video del cantante en la plancha.

Se dudó del testimonio de Gabriel Cuevas, pero lamentablemente es cierto que alguien de la funerario grabó a Julián Figueroa, antes de que lo cremaran.

“Tal como lo dijo Gabriel Cuevas, ese video existe, es real. Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza deben saberlo, sí existe un video lamentablemente” Jorge Carbajal

Jorge Carbajal confirmó la existencia de este video, porque mientras reporteros montaban guardia en el aeropuerto, alguien llegó a ofrecerles este video .

Esta persona mostró las imágenes a varios reporteros y pedía dinero a cambio del material.

“El video existe y sí fue tomado dentro de la funeraria, y sí fue tomado poco antes de meterlo a la cremación” Jorge Carbajal

Jorge Carbajal asegura que quien tiene este lamentable video, no lo ha podido vender y espera que así siga.

“No lo van a vender, porque además sería un delito quien pase ese video, pero lo están ofreciendo. El video dura aproximadamente 30 segundos, pero dure lo que dure, no tenían porque grabar nada” Jorge Carbajal

Hasta el momento, Maribel Guardia y su familia no han revelado si procederán contra esta funeraria por el video de Julián Figueroa.