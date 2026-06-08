El compositor británico Talay Riley, ganador de un premio Grammy y creador de más de 260 temas musicales, murió el pasado 5 de junio de 2026 en Londres.

Mark Orabiyi, nombre real de Talay Riley, trabajó con cantantes de renombre como Chris Brown, Dua Lipa, Britney Spears, Iggy Azalea, Usher y Nick Jonas. Tenía 35 años de edad.

Ganó un Grammy por escribir la canción “Lights On” de HER, tema incluido en su álbum debut homónimo de 2017.

Su familia lo describe como un “hijo, hermano, tío y amigo amado que les trajo amor, luz y alegría” cuyo legado prevalecerá en muchos corazones.

Muere Talay Riley (@talayriley / Instagram)

Asesinan al compositor Talay Riley en Londres

De acuerdo con medios internacionales, el pasado viernes, Talay Riley fue encontrado malherido en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

Su cuerpo tenía visibles heridas de arma blanca.

La Policía Metropolitana dio con su paradero por un reporte que recibieron por la mañana. A su llegada, el cantautor aún se encontraba con vida; sin embargo, murió antes de llegar al hospital.

Talay Riley no fue el único herido. Autoridades se ocuparon de otro hombre, de aproximadamente 20 años de edad, quien también fue víctima de un ataque.

De momento no hay información sobre la relación entre ambos eventos.

Asesinan a Talay Riley (@talayriley / Instagram)

Arrestan a tres por la muerte de Talay Riley

A poco de darse a conocer la muerte de Talay Riley, la policía informó sobre la detención de tres personas relacionadas con el ataque.

No obstante, horas más tarde se dio a conocer la liberación del trío:

Un hombre de 27 años. Fue liberado bajo fianza, pendiente de investigación

Un hombre de 24 años. Liberado sin cargos posteriores

Una mujer de 25 años. Liberada sin cargos posteriores

Con el objetivo de esclarecer la muerte del compositor, autoridades iniciaron una carpeta de investigación, misma que en su primera etapa requiere llamados a testigos y revisión de CCTV.