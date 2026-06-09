El compositor Talay Riley murió apuñalado el 5 de junio de 2026. Una vez más, la industria musical se viste de luto.

A lo largo de 18 años de carrera artística, Talay Riley escribió algunos de los éxitos más importantes del pop y el R&B de las últimas décadas.

Su talento fue reconocido con distintos premios, siendo el más destacable el premio Grammy que recibió en 2017, año en que escribió la canción “Lights On” de HER, tema incluido en su álbum debut homónimo, pero ¿quién era él?

¿Quién fue Talay Riley?

Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, fue un compositor británico que alcanzó la fama por su éxito “Make You Mine”.

Era hermano del también compositor, Scribz Riley -de 32 años de edad-. Su familia lo describe como un “hijo, hermano, tío y amigo amado que trajo amor, luz y alegría a su vida” y cuyo legado prevalecerá en muchos corazones.

Asesinan a Talay Riley (@talayriley / Instagram)

Colaboró con artistas y agrupaciones de renombre como:

Tiësto

Jessie J

Iggy Azalea

Chris Brown

Jason Derulo

Dua Lipa

David Guetta

Britney Spears

¿Qué edad tenía Talay Riley?

Talay Riley nació en Londres, Inglaterra, el 10 de julio de 1990. Murió a los 35 años de edad el 5 de junio de 2026.

¿Quién es la esposa de Talay Riley?

Talay Riley no estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Talay Riley?

Talay Riley nació bajo el signo zodiacal de cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Talay Riley?

Talay Riley no tuvo hijos.

Talay Riley (@talayriley / instagram)

¿Qué estudió Talay Riley?

Talay Riley abandonó sus estudios universitarios en Derecho y Negocios para dedicarse por completo a su carrera musical.

¿En qué trabajó Talay Riley?

Talay Riley debutó profesionalmente como cantante y compositor a los 18 años de edad.

Su primer contrato editorial lo firmó con Global Publishing.

Ganó fama tras el lanzamiento del sencillo “Make You Mine”.

Su primera colaboración fue con el rapero Chipmunk.

Posteriormente firmó con el sello discográfico Jive/Sony Records

Participó en giras por Estados Unidos y Reino Unido, de varios artistas.

Lanzó tres álbumes de estudio y escribió alrededor de 260 temas.

Talay Riley (@talayriley / instagram)

Entre sus colaboraciones destacadas se encuentran:

H.E.R. – “Lights On”

Khalid – “Young Dumb & Broke”.

Dua Lipa – “Last Dance” y contribuciones en su álbum debut.

Britney Spears – “Clumsy”

Chris Brown – “Zero”

Jessie J - “Who’s Laughing Now”

Nick Jonas - “Levels”, entre otros.

Talay Riley murió apuñalado

El pasado 5 de junio de 2026, la Policía Metropolitana de Londres, encontró a Talay Riley malherido en el jardín de una propiedad cercana en Rayleigh Road.

En el cuerpo de Talay Riley había visibles heridas de arma blanca. Pese a que fue llevado con inmediatez al hospital, el compositor no resistió y murió durante su traslado.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, al lugar del incidente se llegó por un reporte telefónico que se realizó a las 9 horas BTS.

Esa mismo día, fueron arrestados dos hombres y una mujer bajo la sospecha de haber participado en el asesinato del compositor; no obstante, fueron liberados más tarde.

Un hombre de 27 años. Fue liberado bajo fianza, pendiente de investigación.

Un hombre de 24 años. Liberado sin cargos posteriores.

Una mujer de 25 años. Liberada sin cargos posteriores.

Actualmente la policía de Londres realiza las respectivas indagatorias a fin de esclarecer el hecho y fincar responsabilidades.