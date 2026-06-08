El piloto estadounidense de motocross Jason Hogan murió el 6 de junio de 2026 por un golpe de calor durante la carrera Score Baja 500 en Baja California, México.

Compitiendo en la ruta entre Ensenada y San Felipe, Jason Hogan se desplomó en el kilómetro 83, cerca del Ejido Héroes de la Independencia.

Jason Hogan, de 54 años de edad, fue trasladado en helicóptero a un puesto de auxilio, pero no lograron salvarlo. El forense confirmó hipertermia como causa de muerte.

Hogan participaba en la categoría Pro Moto 50.

Rescatan en helicóptero a Jason Hogan pero no pudieron evitar su muerte en Baja California

Jason Hogan se desplomó la tarde del sábado 6 de junio en las cercanías del Ejido Héroes de la Independencia, en el kilómetro 83 de la mencionada carretera.

Una vez que se registro la emergencia trasladaron al motociclista en un helicóptero hasta uno de los puestos de auxilio instalados por los organizadores, ello debido a las complicaciones para llegar al lugar del accidente en la zona conocida como Cordillera de Molina

Forense de Baja California determina golpe de calor como causa de muerte de Jason Hogan

Jason Hogan, piloto de motocross de 54 años de edad, participaba en la categoría Pro Moto 50 de la Score Baja 500.

Inicialmente se creyó que que la caída del motociclista se generó por una falla mecánica o por las condiciones del terreno, pero fue clarificado por el informe forense.

El Servicio Médico Forense (SMF) de Baja California dijo que el diagnóstico fue por hipertermia, es decir, golpe de calor.