Frank Beard, baterista de ZZ Top, murió a los 77 años el lunes 17 de agosto en su rancho en Richmond, Texas, tras permanecer en cuidado paliativos.

La muerte de Frank Beard fue confirmada por el publicista Bob Marlis, quien reveló que el icónico baterista murió rodeado de su familia.

ZZ Top canceló dos conciertos tras la muerte de Frank Beard y retomarán su gira el 22 de agosto en Texas; el grupo tiene programado tres conciertos en México.

¿De qué murió Frank Beard? Esto se sabe

La causa de muerte de Frank Beard no ha sido revelada, pero se sabe que se encontraba en cuidados paliativos y que padecía diversas enfermedades.

El 5 de agosto, ZZ Top canceló un concierto en Hollywood Bowl debido a que Frank Beard fue diagnosticado con neumonía.

Frank Beard (Instagram/@zztop)

El deterioro en la salud de Frank Beard lo obligó a dejar la gira de ZZ Top y regresó a su rancho en Texas para ingresar a cuidados paliativos.

Frank Beard murió rodeado de su familia y sus compañeros lo despidieron con un comunicado.

“Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas mas naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas” Billy Gibbons y Elwood Francis, integrantes de ZZ Top

Billy Gibbons y Elwood Francis, integrantes de ZZ Top, expresaron que Frank Beard era un baterista excepcional y que su trabajo fue clave para mantener el grupo en la cima.

Frank Beard se caracterizó por el ser el único de la banda ZZ Top en no usar barba, por lo que solía tener bigote.

ZZ Top cancela dos conciertos tras la muerte de Frank Beard

Frank Beard estaba de gira con ZZ Top cuando comenzó a tener problemas de salud, por lo cual abandonó el tour para enfocarse en su salud.

ZZ Top reveló que cancelarán sus conciertos del 18 y 19 de agosto en Salt Lake city y Clorado Springs tras la muerte de Frank Beard.

El grupo retomará su gira a partir del 22 de agosto en ACL Live at The Moody Theaer de Austin, Texas, el cual era uno de los lugares favoritos de Frank Beard.

ZZ Top continuará con su gira en Latinoamérica a pesar de la muerte de Frank Beard, quien era reemplazado en la batería por Billy Gibbons; el grupo tiene tres conciertos en México en noviembre.