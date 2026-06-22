Antonia Andrade Ríos, hija de Sergio Andrade y Sonia Ríos, volvió a colocar al productor en el centro de la conversación tras compartir mensajes en Instagram.

A través de varias historias, Antonia Andrade Ríos expresó su distanciamiento con su padre y reiteró exigencias para que responda ante las autoridades correspondientes.

Las publicaciones coincidieron con las celebraciones por el Día del Padre y generaron reacciones entre usuarios que siguieron de cerca sus declaraciones.

Antonia Andrade Ríos difunde imágenes recientes y pide apoyo ciudadano

En días recientes, Antonia Andrade Ríos acusó públicamente a Sergio Andrade de haber causado daños a su familia y de no asumir responsabilidades.

La joven aseguró que el productor continúa provocando afectaciones y le exigió entregarse, además de dejar de contactarla a ella, su madre y hermana.

Antonia Andrade Ríos en Instagram (Capturas de pantalla)

La noche del 21 de junio compartió dos fotografías recientes donde Sergio Andrade aparece sonriente, con cabello canoso, lentes, bigote y barba.

Horas después eliminó las imágenes y explicó que únicamente pretendía mantenerlas visibles temporalmente para llamar la atención sobre su situación.

Antonia Andrade afirmó que algunos procedimientos legales pueden demorarse y señaló que la difusión de información podría contribuir a futuras investigaciones.

También pidió a sus seguidores mantenerse alertas ante cualquier acercamiento del productor y comunicar posibles avistamientos a las autoridades correspondientes.

La hija del músico sostuvo que le preocupa que más personas puedan resultar afectadas por conductas o acciones que atribuye directamente a Andrade.

La situación legal actual de Sergio Andrade

Sergio Andrade permanece en libertad tras cumplir una condena de 7 años y 10 meses en México por diversos delitos.

El productor fue detenido en Brasil durante 2000, extraditado en 2003 y sentenciado en 2005, recuperando posteriormente su libertad al concluir la pena.

Actualmente enfrenta demandas civiles en Estados Unidos relacionadas con presunta explotación y abuso, procesos que continúan desarrollándose en cortes de California.

Aunque ha mantenido un perfil discreto durante años, recientemente reapareció mediante su canal de YouTube para compartir música y anunciar nuevos proyectos.