Antonia Andrade Ríos, hija de Sergio Andrade y Sonia Ríos, volvió a colocar al productor en el centro de la conversación tras compartir mensajes en Instagram.

A través de varias historias, Antonia Andrade Ríos expresó su distanciamiento con su padre y reiteró exigencias para que responda ante las autoridades correspondientes.

Las publicaciones coincidieron con las celebraciones por el Día del Padre y generaron reacciones entre usuarios que siguieron de cerca sus declaraciones.

Antonia Andrade Ríos difunde imágenes recientes y pide apoyo ciudadano

En días recientes, Antonia Andrade Ríos acusó públicamente a Sergio Andrade de haber causado daños a su familia y de no asumir responsabilidades.

La joven aseguró que el productor continúa provocando afectaciones y le exigió entregarse, además de dejar de contactarla a ella, su madre y hermana.

Antonia Andrade Ríos
Antonia Andrade Ríos en Instagram (Capturas de pantalla)

La noche del 21 de junio compartió dos fotografías recientes donde Sergio Andrade aparece sonriente, con cabello canoso, lentes, bigote y barba.

Horas después eliminó las imágenes y explicó que únicamente pretendía mantenerlas visibles temporalmente para llamar la atención sobre su situación.

Antonia Andrade afirmó que algunos procedimientos legales pueden demorarse y señaló que la difusión de información podría contribuir a futuras investigaciones.

También pidió a sus seguidores mantenerse alertas ante cualquier acercamiento del productor y comunicar posibles avistamientos a las autoridades correspondientes.

La hija del músico sostuvo que le preocupa que más personas puedan resultar afectadas por conductas o acciones que atribuye directamente a Andrade.

La situación legal actual de Sergio Andrade

Sergio Andrade permanece en libertad tras cumplir una condena de 7 años y 10 meses en México por diversos delitos.

El productor fue detenido en Brasil durante 2000, extraditado en 2003 y sentenciado en 2005, recuperando posteriormente su libertad al concluir la pena.

Actualmente enfrenta demandas civiles en Estados Unidos relacionadas con presunta explotación y abuso, procesos que continúan desarrollándose en cortes de California.

Aunque ha mantenido un perfil discreto durante años, recientemente reapareció mediante su canal de YouTube para compartir música y anunciar nuevos proyectos.

Sergio Andrade
Sergio Andrade (Especial )