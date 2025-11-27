Sergio Andrade -de 70 años de edad- vuelve a la música y provocó reacciones en redes sociales por la controversia de su pasado.

El pasado 25 de noviembre, Sergio Andrade compartió un video en YouTube para anunciar su regreso a la música con un nuevo álbum.

Sergio Andrade reaparece ara anunciar su regreso a la música

A pesar de que Sergio Andrade fue acusado de corrupción de menores, rapto y violación agravada, el productor salió de la cárcel y busca retomar su carrera.

Sergio Andrade reveló que lanzará su álbum “La luna no ha cambiado nada”, el cual tendrá 12 temas.

“En una horas viene el estreno de mi nuevo material, de mis nuevas canciones. Once cantadas y una instrumental, y está realmente hecho de una forma que ustedes van a sentir ese afecto por la música, por nuestra vida, por nuestra existencia” Sergio Andrade

El nuevo disco de Sergio Andrade se estrenará el 2 de diciembre y el también productor expresó sentirse emocionado por su nuevo álbum.

Sergio Andrade grabó su video en Yucatán, según información de Jorge Carbajal.

El compositor enfrenta dos demandas por abuso en Estados Unidos y gloria Trevi lo demandó por abuso sexual.

Actualmente, Sergio Andrade cuenta con 8 mil seguidores en YouTube y el video donde anunció su regreso tiene 3 mil visitas.

Sergio Andrade (Agencia México)

El regreso de Sergio Andrade provoca controversia en redes sociales

Sergio Andrade no ha acudido a las audiencias por dos denuncias por abuso en Estados Unidos, pero se encuentra en México promocionando su música.

Esta situación generó molestia en redes sociales, quienes no dudaron en arremeter contra Sergio Andrade en su video.

“Te demandaron en la corte de California” y “No estrenes nada. La basura que creas nunca debe ser llamado arte” fueron algunos de los comentarios contra Sergio Andrade.

Mientras que otros usuarios de YouTube han manifestado que “Sergio Andrade merece otra oportunidad”, como ocurrió con Gloria Trevi.

Sergio Andrade podría seguir en México, pero aquí no existen denuncias en su contra.

Mientras que en Estados Unidos han solicitado su precisa por dos denuncias en su contra, pero él no a acudido a las audiencias.