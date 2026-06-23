Antonia Andrade Ríos reiteró su apoyo a las víctimas y lamentó que se le crea a Sergio Andrade y no a ellas.

Las postura de Andrea Andrade Ríos sobre su padre ha generado interés del público y le han solicitado entrevistas, por lo que ella fue tajante al negarse.

La actriz compartió una historia en Instagram para lamentar que Sergio Andrade siga sin ser juzgado por la ley por los diversos delitos de los que ha sido señalado desde hace 27 años.

Antonia Andrade Ríos lamenta que se le crea a Sergio Andrade y no a las víctimas

Desde mediados de junio, Antonia Andrade Ríos ha compartido una serie de historias en Instagram donde arremete contra Sergio Andrade, quien ha sido acusado de:

Abuso sexual a menores

Corrupción de menores

Violación

Rapto

Antonia Andrade Ríos compartió nuevamente un mensaje en Instagram donde mencionó que no daría entrevistas, ya que su testimonio no cambiaría nada la situación con Sergio Andrade.

“Por el momento no quiero dar entrevistas. ¿De qué sirve? ¿Para que me crean? Aunque las des, no van a creer. Ya lo vimos antes” Antonia Andrade Ríos

Antonia Andrade Ríos lamenta que le crean a Sergio Andrade y no a las víctimas (Instagram/@ars_anttonii)

La actriz mencionó que antes ha dado su testimonio y existen muchos otros contra su padre, pero hay quienes siguen negándose a creer en sus denuncias públicas.

Por lo tanto, Antonia Andrea Ríos lamenta que las personas sigan creyendo en la versión de Sergio Andrade, pero no en las víctimas que siguen buscando justicia.

Antonia Andrade Ríos habría demandado a Sergio Andrade

Sergio Andrade enfrenta dos demandas civiles en Estados Unidos por explotación, abuso y corrupción de menores.

Además, Antonia Andrade Ríos reveló que ella ya dio su testimonio ante las autoridades en contra de su padre, por lo que existía un proceso legal en su contra.

Antonia Andrade Ríos acusa a Sergio Andrade de manipular el proceso en su contra y dio a entender que decidió denunciar públicamente a su padre ante la falta de apoyo de las autoridades.

“Lo que tengo que demostrar es ante las autoridades y con pruebas. No solo palabras y ellos la vieron. Y sigue el proceso y seguirá hasta que deje de manipular y hacer daño” Antonia Andrade Ríos