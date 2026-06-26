La Fiscalía General de la República (FGR) respondió a la denuncia de Antonia Andrade Rios contra Sergio Andrade y agradece a las autoridades mexicanas.

Antonia Andrade Rios, hija de Sergio Andrade, reveló que denunció al exproductor por la vía penal e incluso solicitó a la Interpol que emitiera una fecha para ubicarlo.

La hija de Sergio Andrade no reveló los delitos por los cuales denunció al también músico, pero busca que su padre sea castigado en México y España.

FGR responde a Antonia Andrade tras denunciar a Sergio Andrade

Antonia Andrade Ríos compartió una historia en Instagram para agradecer a la FGR por comunicarse con ella.

“Gracias FGR por responder. El proceso continúa por todas las partes posibles”, expresó Antonia Andrade en Instagram.

Antonia Andrade Rios menciona que los delitos por los cuales acusa a Sergio Andrade se cometieron en México y buscaría que España también interfiera en el proceso contra el exproductor.

Antonia Andrade agradece a la FGR por responder a su denuncia contra Sergio Andrade (Instagram/@ars_anttonii)

La actriz aseguró que buscará que Sergio Andrade sea juzgado en México o España, por lo que solicitó apoyo de la Interpol para encontrarlo.

Hasta el momento no hay información sobre la denuncia contra Sergio Andrade y si dichos delitos permitirán que se gire una orden de aprehensión en su contra.

Antonia Andrade Ríos (Instagram/@ars_anttonii)

Antonia Andrade Ríos exige justicia y que Sergio Andrade se entregue a las autoridades

A medidas de junio de 2026, Antonia Andrade Ríos compartió una serie de historias en Instagram para exigirle a Sergio Andrade que dejara del escribirle y asumiera la responsabilidad de sus actos.

Antonia Andrade Rios acusó a Sergio Andrade de ponerla en peligro y su familia por seguirlas exponiendo al escrutinio público.

Posteriormente, la actriz reveló que existe una denuncia en contra de su papá, pero no confirmó los delitos por los que sería investigado Sergio Andrade.

Actualmente, Sergio Andrade enfrenta dos demandas civiles en Estados Unidos por abuso sexual, explotación y corrupción de menores.