Antonia Andrade Ríos es una actriz, escritora y empresaria, hija de Sergio Andrade y Sonia Ríos.

La joven actriz levantó la voz contra Sergio Andrade y le pidió públicamente entregarse ante las autoridades tras causarle daño a ella y su familia.

¿Quién es Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade Ríos es actriz y escritora; actualmente se encuentra estudiando actuación en España.

Antonia Andrade Ríos (Instagram/@ars_anttonii)

¿Qué edad tiene Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade Ríos nació 23 de octubre de 1998; actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Antonia Andrade Ríos?

Se desconoce si Antonia Andrade está casada.

¿Qué signo zodiacal es Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal se caracterizan por se intensos e intuitivos.

¿Cuántos hijos tiene Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade no tiene hijos.

Antonia Andrade Ríos (Instagram/@ars_anttonii)

¿Qué estudió Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade estudia actuación en España.

¿En qué ha trabajado Antonia Andrade Ríos?

Antonia Andrade es actriz, escritora y comerciante según su perfil de Instagram.

Ha trabajado en proyectos como “Hacernos daño” y también es actriz de voz; la joven usa el nombre artístico de Anttoni Ríos.